Záhadný vir Silver Sparrow už by pro uživatele macOS nadále neměl být nebezpečný

V minulém týdnu jsme psali o čerstvě odhaleném malwaru nesoucí jméno Silver Sparrow, který útočí i na Macy s M1 procesory. Minulý týden se toho o tomto konkrétním malwaru, který se velice rychle rozšířil do celého světa, příliš mnoho nevědělo. Nyní, po uplynutí několika dní, je všechno jinak a nebezpečí bylo skoro zažehnáno, a to díky proaktivnímu přístupu společnosti Apple.

Malware Silver Sparrow je nebezpečný především proto, že nativně funguje i na nových Macích s Apple Silicon M1 procesory. Podle dosavadních zjištění využívá macOS Installer JavaScript API rozhraní pro vykonávání nebezpečných interních příkazů. Stále však není zcela jasné, co všechno tento malware v systému dělá a do jaké míry je tedy pro uživatele a jeho napadený počítač nebezpečný.

Jaké byly za rok 2020 nejčastější útoky na macOS:

Inženýři Applu celou situaci bedlivě sledovali a po uplynulém víkendu tak došlo k zablokování vývojářských účtů, skrze které docházelo k šíření nakažených dat, prostřednictvím kterých docházelo k postupnému šíření malwaru. Jedná se především o aplikace, které si uživatelé stahují a instalují do svých Maců mimo platformu Mac App Store. Apple je však do jisté míry schopný kontrolovat i tyto aplikace, proto tedy mohlo dojít k omezení vybraných vývojářských účtů, které by mohly být do šíření malwaru zapojeny.