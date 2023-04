Bývalí zaměstnanci Applu prozradili, proč je Siri stále tak tragická

Fakt, že Siri nepatří mezi nejchytřejší ani nejpohotovější hlasové asistenty, není žádným tajemstvím. Přestože dokáže být poměrně užitečná například při ovládání chytré domácnosti, v mnoha směrech úrovně konkurenčních asistentů nedosahuje. Podle všeho je si toho cupertinský gigant vědom, ale další vývoj je do značné míry brzděn nedostatkem ambicí a organizační dysfunkcí.

V článku Wayne Ma z The Information se vyskytují údaje založené na interview s více než třemi desítkami bývalých zaměstnanců společnosti Apple, z nichž vyplývá, že Siri a využití umělé inteligence v Applu výrazně brzdí někdy až přílišná opatrnost, ale i problémy v organizační struktuře bránící efektivnější spolupráci. Zaměstnanci společnosti, kteří pracovali ve skupinách pro umělou inteligenci a strojové učení, jsou toho názoru, že taková míra opatrnosti není na místě, zvláště vezmeme-li v potaz prudký vzestup AI a její integrace u konkurenčních hráčů. Siri je prý uvnitř firmy často spíše terčem posměchu pro svou nedostatečnou funkčnost a jen minimální zlepšení v průběhu času.

Do roku 2018 se tým pracující na Siri údajně zvrhl v chaos, jehož hnacím motorem byly malicherné boje mezi vedoucími pracovníky a ostré spory o budoucím směřování. Vedení mající na starost Siri nechtělo investovat do budování analytických nástrojů jejího využívání a inženýři tak neměli jak získávat potřebné údaje, které by napomohly dalšímu vývoji.

Mnoho zaměstnanců Applu údajně ze společnosti odešlo, protože se rozhodovala příliš pomalu a k novým technologiím umělé inteligence přistupovala příliš konzervativně, a to včetně modelů, které jsou základem chatbotů, jako je ChatGPT. Generální ředitel Tim Cook se prý osobně pokoušel přesvědčit inženýry, kteří pomáhali společnosti Apple modernizovat její vyhledávací technologie, aby ve společnosti zůstali, ti však přesto odešli pracovat na nástrojích umělé inteligence do společnosti Google.

Vedení Applu údajně odmítlo návrhy, aby Siri mohla vést delší konverzace s větší mírou interakce, s tím, že by tato funkce byla obtížně ovladatelná a problematická. Nekompromisní postoj společnosti k ochraně soukromí působil problémy i při vylepšování Siri, protože firma prosazuje, aby se velká část funkcí virtuální asistentky prováděla přímo v daném zařízení.

Další členové nejvyššího managementu v čele s Timem Cookem požadovali provedení úprav Siri tak, aby bylo zabráněno trapným odpovědím. Apple podle všeho dává přednost tomu, aby odpovědi Siri byly předem napsány týmem asi 20 autorů, před jejich generováním umělou inteligencí.

Vývoj Siri byl zpožděn mimo jiné množstvím sporů mezi inženýry a designéry. Ať šlo o až nesmyslně dokonalou míru přesnosti odpovědí, kterou designéři požadovali, díky které docházelo k dalšímu zdržení nebo omezení jejich okruhu, spojené s ověřováním. Opakovaně bylo odmítnuto zavedení funkce, která by umožňovala uživatelům nahlásit obavu nebo problém související s obsahem odpovědi Siri, což bránilo inženýrům strojového učení pochopit chyby.

V posledních letech vzniklo uvnitř Applu několik projektů, které měly Siri nasměrovat do budoucnosti. Technologicky nadějnou snahou o přepsání virtuálního asistenta od základu s cílem vytvořit odlehčenou verzi Siri, která by tvorbu funkcí delegovala na vývojáře aplikací a kvůli zvýšení výkonu a soukromí by běžela na telefonech iPhone namísto v cloudu byl projekt s kódovým označením „Blackbird“. Ten zřejmě vyvolal mezi zaměstnanci společnosti nadšení díky jeho užitečnosti a rychlosti odezvy. Ovšem konkurenční projekt označený Siri X, který v podstatě usiloval o to, jednoduše přesunout zpracování Siri do zařízení z důvodu ochrany osobních údajů, nakonec snahy Blackbird zhatil. Stovky zaměstnanců pracujících na něm byly přiděleny k Siri X, čímž celá ambiciózní idea na zvýšení schopností Siri zanikla. Siri X byla z větší části dokončena v roce 2021 a máme tu Siri, jak ji známe dnes, u níž se značná část funkcí zpracovává lokálně.

Cupertinský gigant už v historii několikrát přišel nečekaně s evolučními řešeními a nyní je tedy otázkou čeho se dočkáme. Překvapí nás Apple opravdu chytrou Siri nebo se budeme muset spokojit s tím co máme dnes? K nějakému vývoji určitě v dohledné době bude muset dojít, současný stav je v konkurenci nastupující technologií AI dlouhodobě neudržitelný.