Apple už má jasno v tom, kdo mu vyrobí revoluční displeje pro jeho budoucí produkty

Svět displejů čeká při troše štěstí díky Applu v nadcházejících letech velký třesk. Podle spousty uniklých informací by totiž rád kalifornský gigant začal využívat microLED displeje, na jejichž vývoji již řadu let pracuje. A jak se jejich použití v prvních produktech blíží, začínají se řešit i takové věci jako jejich výroba.

První produkt, který by měl microLED displej z dílny Applu obdržet, mají být Apple Watch Ultra v příštím či popříštím roce, které by měly následovat iPhony, iPady či MacBooky. A jelikož je naprosto klíčové, aby se displeje podařilo vyrobit v maximální možné kvalitě, měl se Apple podle dostupných informací rozhodnout, že pro jejich výrobu využije partnery, s jejichž komponenty je dlouhodobě spokojený a je u nich tedy minimální riziko, že by mu dodaly špatné výsledky. V nadcházejících letech má tedy mít odběry microLED displejů nasmlouvané se Samsungem a LG Display, které upraví své výrobní fabriky podle potřeb Applu, čímž se jim ten na oplátku zaváže, že jejich služby hned tak neopustí.

Apple Watch Ultra mají jako první dostat microLED Apple Watch Ultra nahled LsA 1 Apple Watch Ultra nahled LsA 2 Apple Watch Ultra nahled LsA 3 Apple Watch Ultra nahled LsA 4 Apple Watch Ultra nahled LsA 5 Apple Watch Ultra nahled LsA 6 Apple Watch Ultra nahled LsA 7 Apple Watch Ultra nahled LsA 8 Apple Watch Ultra nahled LsA 9 Apple Watch Ultra nahled LsA 10 Apple Watch Ultra nahled LsA 11 Apple Watch Ultra nahled LsA 12 Apple Watch Ultra nahled LsA 13 Apple Watch Ultra nahled LsA 14 Apple Watch Ultra nahled LsA 15 Apple Watch Ultra nahled LsA 16 Apple Watch Ultra nahled LsA 17 Apple Watch Ultra nahled LsA 18 Apple Watch Ultra nahled LsA 19 Apple Watch Ultra nahled LsA 20 Apple Watch Ultra nahled LsA 21 Apple Watch Ultra nahled LsA 22 Apple Watch Ultra nahled LsA 23 Apple Watch Ultra nahled LsA 24 Apple Watch Ultra nahled LsA 25 Apple Watch Ultra nahled LsA 26 Apple Watch Ultra nahled LsA 27 Apple Watch Ultra nahled LsA 28 Apple Watch Ultra nahled LsA 29 Apple Watch Ultra nahled LsA 30 Apple Watch Ultra nahled LsA 31 Apple Watch Ultra nahled LsA 32 Apple Watch Ultra nahled LsA 33 Apple Watch Ultra nahled LsA 34 Apple Watch Ultra nahled LsA 35 Apple Watch Ultra recenze Apple Watch Ultra Apple Watch Ultra nahled LsA 36 Vstoupit do galerie

Co se pak týče zobrazovacích vlastností microLED displejů, ty by měly být podle dostupných informací ještě lepší než v případě OLED, přičemž zároveň by u nich měla být nižší energetická spotřeba či vyšší jas. Některé zdroje navíc tvrdí, že řešení Applu má být unikátní v tom, že zobrazovaný obsah bude na displeji vypadat de facto jako namalovaný na horním skle, zatímco nyní je do displeje „vnořený“. Je tedy rozhodně na co se těšit.