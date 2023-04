LG vyvinulo převratné OLED displeje, jsou jako dělané pro chystané iPady Pro

Na iPady míří malá zobrazovací revoluce. Již v příštím roce by na ně totiž měly dorazit OLED displeje, kterými Apple nahradí současné Liquid Retiny a mini LED panely, A jak se nyní zdá, v přesném typu už má zcela jasno, stejně jako ve výrobci.

Podle zdrojů velmi dobře informovaného asijského portálu The Elec bude OLED displeje pro iPady Pro dodávat korejské LG, které mělo Applu zaslat na testování vzorky svých nově vyvinutých panelů. Ty se pyšní skvělými zobrazovacími schopnostmi v kombinaci s mimořádnou tenkostí a hlavně ekonomickou nenáročností. Výroba nových typů OLED panelů je totiž podle dostupných informací levnější než výroba klasických OLED displejů, na což Apple jistojistě uslyší. Právě cena tohoto komponentu mu totiž měla dělat podle dostupných informací ještě donedávna značné vrásky na čele, jelikož měla být natolik vysoká, že se kvůli ní chystalo výrazné zdražování iPadů. Zas tak zle však zřejmě nakonec nebude.

Co se pak týče zobrazovacích vlastností OLED displejů, ty by se měly ve své podstatě shodovat s těmi, které nabízí displeje iPhonů. Těšit se tedy můžeme na vynikající jas, vysoký kontrast, skvělé podání barev či dokonalou černou, kterou displeje zobrazují jednoduše tak, že vypnou podsvícení pixelů a ukáží je vypnuté. Doufejme tedy, že i v dalších věcech nové iPady Pro vyniknou a Apple jimi příští rok ukáže, že svět tabletů jako takový má i nadále co nabídnout. V posledních letech je tomu totiž bohužel spíše naopak.