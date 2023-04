Nejen watchOS 10! Apple chystá malou revoluci i u iPadOS 17

Přestože Apple již řadu let vydává pro iPady samostatný operační systém iPadOS, pravdou je, že se od mobilního iOS liší jen pramálo. To sice na první pohled nemusí až tak vadit, na ten druhý však zjistíte, že se jedná o poměrně nepříjemný problém. iPadOS má totiž stejně jako iOS řadu zásadních omezení, která jej znemožňují využít tak jednoduše jako tomu je u macOS, kvůli čemuž si mnozí jablíčkáři nedokáží přechod z Maců na iPady ani v dnešní době představit. To by se ale mohlo letos konečně změnit.

Jelikož kritika iPadOS v posledních letech sílí zejména kvůli tomu, že po hardwarové stránce jsou iPady na extrémně vysoké úrovni, kterou však právě kvůli softwaru nelze využít naplno, má mít Apple v plánu podle zdrojů reportéra Marka Gurmana u letošního iPadOS 17 nasazení řady výrazných novinek a vylepšení, kterými chce připravit půdu pro příchod nové generace iPadů Pro na konci letoška či na začátku příštího roku. Ty se totiž mají kromě redesignu dočkat třeba i nasazení čipu M3 a je proto jasné, že aby tento krok nepřišel vniveč, je třeba pro tablety připravit dostatečně kvalitní software, který je umožní využít takřka stejně jako Macy. O jaké přesně novinky se bude jednat sice zdroje Gurmana neuvedly, dá se však předpokládat, že se ponesou právě v duchu přiblížení iPadOS počítačovému macOS.