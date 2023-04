Apple chystá zbrusu novou službu! Možná vám změní život

Apple se již řadu let absolutně netají tím, že jsou pro něj služby zlatým dolem, ze kterého by rád těžil co možná nejdéle a nejvíce. Asi nikoho proto nepřekvapí, že chce svou stávající nabídku rozšířit o další zajímavý kousek, kterým se pokusí uživatelům vytáhnout z peněženek měsíčně nějaký ten poplatek. Nutno však říci, že služba, kterou podle informací velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana chystá, má však skutečně velký potenciál a klidně může jablíčkářům změnit životy.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že Apple pracuje již poměrně dlouho na nové službě takzvaného zdravotního koučování, která by měla uživatelům pomáhat zlepšit jejich zdravotní návyky. Služba by měla využívat umělou inteligenci s tím, že by měla uživatele sledovat a následně povzbuzovat ke cvičení, pomáhat jim se zlepšováním jejich stravovacích návyků, zlepšit jejich spánek a tak podobně. Zkrátka a dobře, jednat by se mělo o jakýsi zlepšovák životního stylu, který bude služba díky AI schopná tvořit doslova na míru každého jednoho uživatele, což je rozhodně zajímavé. Vše je nicméně stále ve fázi vývoje a dřív než v roce 2024 novinka nedorazí. Pokud se však Applu podaří dotáhnout vše ke zdárnému konci, nebojíme se říci, že může novinkou skutečně způsobit revoluci.