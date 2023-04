iPhone se s příchodem iOS 17 „naučí“ sledovat vaše emoce

Na iPhony toho lze zaznamenávat z hlediska zdraví skutečně mnoho. Hmotnost, výška či cyklus zřejmě nepřekvapí nikoho, stejně jako třeba sexuální aktivita. Že ale bude na iPhony možné zaznamenat i vaše emoce, to už zaujmout dokáže. Právě tento upgrade má přitom Apple s příchodem iOS 17 v plánu.

Fotogalerie koncep iOS 17 (1) koncep iOS 17 (2) koncep iOS 17 (3) koncep iOS 17 (4) koncep iOS 17 (5) koncep iOS 17 (6) koncep iOS 17 (7) koncep iOS 17 (8) koncep iOS 17 (9) koncep iOS 17 (10) koncep iOS 17 (11) koncep iOS 17 (12) koncep iOS 17 (13) koncep iOS 17 (14) koncep iOS 17 (15) koncep iOS 17 (16) koncep iOS 17 FB iOS 17 koncept- FB iOS 17 koncept- 1 iOS 17 koncept- 2 iOS 17 koncept- 3 iOS 17 koncept- 4 iOS 17 koncept- 5 iOS 17 koncept- 6 iOS 17 koncept- 7 iOS 17 koncept- 8 iOS 17 koncept- 9 iOS 17 koncept- 10 iOS 17 icon iOS 17 koncept - 1 iOS 17 koncept - 2 iOS 17 koncept - 3 iOS 17 koncept - 4 iOS 17 koncept - 5 iOS 17 koncept - 6 iOS 17 koncept - 7 iOS 17 koncept - 8 iOS 17 koncept - 9 iOS 17 koncept - 10 iOS 17 koncept - 11 iOS 17 koncept - 12 iOS 17 koncept - FB iOS 17 koncept - 1 iOS 17 koncept - 2 iOS 17 koncept - 3 iOS 17 koncept - 4 iOS 17 koncept - 5 iOS 17 koncept - 6 iOS 17 koncept - 7 iOS 17 koncept - 8 Vstoupit do galerie

Podle nových informací velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana se chystá Apple mírně přepracovat aplikaci Zdraví a to jak z hlediska zjednodušení rozhraní, tak i „zkomplexnění“ co do možnosti záznamů. A jednou z novinek má být právě sekce věnovaná náladám, do kterých si bude moci uživatel ručně zaznamenat, jak se v danou chvíli cítil a s těmito daty následně pracovat například na terapiích a tak podobně. Ve své podstatě se tedy bude jednat o obdobu ručního zaznamenávání tělesné teploty či pohlavního styku, což sice na jednu stranu není tak komfortní jako automatické záznamy řízené přes Apple Watch, potažmo produkty podporující Apple Health, na druhou stranu však i tato možnost rozhodně potěší. A o to Applu ve výsledku i jde. Podle uniklých informací si totiž vytyčil cíl co nejvíce zvýšit oblibu aplikace Zdraví. Zda se mu to povede či nikoliv ukáží nicméně až následující měsíce.