iPhone 15 Pro Max dostane nejzásadnější vylepšení foťáku za poslední roky. Unikly další detaily

Že Apple vylepšuje fotoaparáty svých iPhonů rok co rok není žádným tajemstvím. Zdá se však, že letošní mezigenerační skok bude přeci jen výrazně větší než tomu bylo v předešlých letech – tedy minimálně v případě modelu 15 Pro Max. Ten se totiž dočká jednak nového typu teleobjektivu, ale taktéž výrazně většího fotočipu, což by mu mělo poskytnout značné výhody oproti předešlé generaci. Tvrdí to alespoň přesný leaker vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou Ice Universe.

Leakerovy zdroje tvrdí konkrétně to, že Apple použije u iPhonu 15 Pro Max fotočip Sony IMX903 o velikosti 1/1,14“. Oproti loňsku se tak fotočip z hlediska plochy zvětší o 0,14“, oproti předloňsku pak dokonce téměř o 0,5“. Větší plocha fotočipu by pak měla přinést zlepšení v oblasti detailů či práce se světlem. Čím víc světla totiž čip (i díky velikosti) pojme, tím jsou snímky realističtější, detailnější a obecně lepší. Jen pro zajímavost, takto velkým fotočipem disponují i vlajkové lodě z androidího světa, které by tedy měl Apple v tomto směru dohnat.

Fotogalerie iPhone 15 Pro z boku iPhone 15 Pro display iPhone 15 Pro od Applu iphone 15 Pro fotoaparat iphone 15 Pro iphone 15 pro fotoaparat iPhone 15 Pro usb-c iPhone 15 Pro Ultra iPhone 15 Ultra Apple iPhone 15 Pro Ultra iPhone 15 Pro Ultra Apple Vstoupit do galerie

Jak již zaznělo výše, Apple sice mezigeneračně plochu fotočipu zvětšuje dlouhodobě, nicméně již dlouho k tomuto upgradu nepřidal něco tak zásadního jako má být periskopický teleobjektiv, který má na iPhone 15 Pro Max přinést kontinuální optický zoom. Jak velký bude se sice zatím analytici nemohou shodnout, ti nejoptimističtější však předpovídají nasazení až 9x optického přiblížení, které by nynější 3x optický zoom iPhonů 14 Pro strčilo do kapsy. Obecně se ale dá říci, že cokoliv nad 3x optický zoom bude ve výsledku velkým krokem vpřed. Vše se nicméně oficiálně dozvíme až za dobrého půl roku.