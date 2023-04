Jedna z nejočekávanějších novinek iPhonů 15 Pro Max může nakonec být velkým zklamáním

iPhony se letos mají dočkat hned několika novinek, které lze bez jakékoliv nadsázky označit ze strany uživatelů za vymodlené. Jednou z těch hlavních je pak výrazné vylepšení zoomu u řady Pro, jelikož právě za něj je Apple u současných modelů do jisté míry pro smích. Zatímco konkurence totiž zvládá bravurně přibližovat i stovky metrů vzdálené objekty a poradí i hezky třeba i s Měsícem, iPhony nabízí maximálně trojnásobný optický zoom. To se má ale letos minimálně u modelu 15 Pro Max změnit díky tomu, že u něj Apple nasadí periskopický teleobjektiv s kontinuálním zoomem, díky kterému bude možné bez ztráty kvality přiblížit v určitém rozpětí zoomů. Jak se však nyní podle nejnovějších zpráv analytika Ming-Chi Kua zdá, ve výsledku svět nejspíš nečeká až takový zázrak, jak se mohlo zdát.

Fotogalerie iphone 15 pro sametove cerna satin blackiphone 15 pro sametove cerna iphone 15 pro iPhone 15 pro satin black Vstoupit do galerie

Je tomu jen pár dní, co na světlo světa unikly informace o tom, že chce Apple u svého periskopického teleobjektivu nasadit kontinuální zoom, který by mu umožnil několik „stupňů“ přiblížení bez výše zmíněného zhoršení kvality, potažmo jakéhokoliv přepínání při natáčení. Zatímco se však ještě nedávno v kuloárech šuškalo, že rozsah tohoto variabilního zoomu by měl být 3x až 9x přiblížení, Kuovy zdroje nyní tvrdí, že se počítá s 5x až 6x přiblížením. Možnosti zoomu iPhonu 15 Pro Max by tedy ve výsledku neměly být ani zdaleka takové, s jakými se počítalo, respektive o jakých se spekulovalo, byť samozřejmě současné trojnásobné přiblížení bez ztráty kvality hravě překoná. Kuovy zdroje se samozřejmě mohou plést, ale vzhledem k tomu, že se letos dočkáme u iPhonů vůbec poprvé nasazení periskopických teleobjektivů, nebylo by překvapením, kdyby jejich první verze byla do značné míry omezená a až v následujících letech by Apple přišel s řadou značných vylepšení. Ostatně, dávkováním novinek je přeci jen proslulý. Vše ale uvidíme až časem.