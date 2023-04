Applu unikly další detaily o klíčovém vylepšení iPhonů 15 Pro Max!

Za poslední roky se stalo již jakousi tradicí, že Apple rok co rok vylepšuje úroveň fotoaparátů u iPhonů a ani letos tomu nemá být jinak, ba právě naopak. Minimálně u iPhonů 15 Pro Max se totiž máme dočkat vskutku značného skoku kupředu při zoomování, které je v současnosti jednou z hlavních slabin iPhonů. K dispozici je totiž nyní jen trojnásobný fixní optický zoom, což jablíčkářům přestává stačit. Řada 15 Pro Max se má proto dočkat fotoaparátu s periskopickým teleobjektivem, díky kterému by měla dokázat zázraky.

Poměrně přesný leaker vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou Revegnus zjistil od svých zdrojů údajně obeznámených s plány Applu konkrétně to, že má letošní teleobjektiv iPhonů 16 Pro Max opět nabízet 12MPx rozlišení, avšak v kombinaci s variabilním zoomem. Jeho rozsah sice zdroje leakera neznají, šušká se však o rozmezí 3x až 10x kontinuální přiblížení bez ztráty kvality, protože přibližování bude zajišťovat hardware a nikoliv software. Jen pro zajímavost, periskopický objektiv s kontinuálním zoomem nenabízí v současnosti třeba ani Samsungu u svých Galaxy S23, které jsou přitom na poli mobilního zoomu dlouhodobými udavači trendů. Apple tedy může Samsungu v tomto směru poměrně zajímavě odskočit.

Ptáte-li se na to, proč se v předešlých řádcích hovoří stále jen o řadě 15 Pro Max a nikoliv i o iPhonech 15 Pro, odpověď je jednoduchá – u menších iPhonů se totiž s periskopickým objektivem nepočítá. Jedná se totiž o technologii relativně náročnou na prostor, kvůli čemuž jí Apple v současné podobě nemohl do těla menších iPhonů „napěchovat“. V příštím roce by však již měl být podle dostupných informací díky miniaturizaci komponent nasadit „periskop“ i do 6,1“ iPhonů 16 Pro.