FaceTime není jen pro lidi! Volat přes něj začínají už i papoušci a to ze stejných důvodů jako vy

Mnozí lidé zastávají názor, že dnešní doba plná technologií zvířatům ze spousty důvodů příliš neprospívá. V následujících řádcích vám však dokážeme, že tomu může být i naopak. Vědci z Northeastern University totiž zjistili, že například papouškům dělají technologie vyloženě dobře, jelikož zlepšují jejich sociální život.

Že jsou papoušci poměrně chytrá stvoření se ví již řadu let. Jejich inteligence je však možná ještě mnohem větší, než se doposud zdálo. Vědci totiž naučili pár domestikovaných papoušků využívat videohovory jako FaceTime, Zoom, Facebook Messenger a tak podobně k tomu, aby mezi sebou komunikovali. A světe, div se – papouškům se tento styl komunikace líbí. I videohovory jim totiž stačí do značné míry k socializaci a dokonce i k tvorbě přátelství s jinými papoušky. S těmi si podle výsledků průzkumů povídají i takto elektronicky velmi rádi a dokonce i v maximální možné míře. Vědci totiž testovali třeba i to, jak dlouho papoušci u videohovorů vydrží, přičemž zjistili, že neměli problém u nich setrvat tak dlouho, dokud videohovor nebyl ze strany vědců uměle přerušen.

Zjištění vědců však zašla ještě mnohem dál. Papoušci se totiž spolu na dálku nejenže „vybavovali“, ale taktéž se jeden o druhého učil jeho dovednosti. Je tedy zcela evidentní, že svou protistranu, byť přes digitální formu, ptáci vnímali a chápali. Objevit se měl dokonce i případ, kdy papoušek, který neuměl létat, od svého kolegy právě létání odkoukal, či se objevilo „kopírování“ zvuků a slov, které protistrana vydávala. Je tedy zcela evidentní, že technologie dokáží zlepšovat životy nejen lidem, ale taktéž zvířatům, což je rozhodně pozitivní. Přeci jen, ne každý papoušek si může užívat sociální kontakt se svými druhy.