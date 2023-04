Souhrn spekulací: Teleobjektiv u iPhonu 15, instalace aplikací třetích stran a spuštění prodeje sluchátek Buds+

Míra přiblížení u teleobjektivu iPhonu 15, možnost instalace aplikací třetích stran a spuštění prodeje nových sluchátek od Applu – to jsou témata dnešního souhrnu spekulací. Dočkáme se s příchodem operačního systému iOS 17 možnosti sideloadingu? A kdy Apple vydá svá nová bezdrátová sluchátka?

Teleobjektiv u iPhonu 15

Mezi hojně diskutované novinky, které by měl nabídnout letošní iPhone 15 (respektive jeho high-endová varianta 15 Pro Max), patři periskopický teleobjektiv. Zprávy o tom, že by jej mohl Apple letos u jednoho z modelů svých iPhonů nasadit, vyvolaly ve spoustě lidí nadšení. Zmíněný periskopický teleobjektiv by měl nabídnout kontinuální zoom, který má umožnit poměrně velké přiblížení bez negativního dopadu na kvalitu snímku, stejně jako hladký průběh zaostření při natáčení videa. Původně se v souvislosti s tímto teleobjektivem mluvilo o tom, že by měl nabídnout tří- až devítinásobné přiblížení, analytik Ming-Chi Kuo ale tento týden s odvoláním na informované zdroje uvedl, že by se nakonec mělo jednat „jen“ o pěti- až šestinásobné přiblížení. Jedná se nicméně stále ještě o spekulace, a v září může být vše jinak.

Koncepty iPhonu 15 vypadají mnohdy zajímavě:

Prodej sluchátek Buds+ je na spadnutí

Společnost Apple by podle dostupných zpráv mohla již brzy zahájit prodej svých chystaných sluchátek Buds+. Bezdrátová novinka z produktové řady Beats Studio by se měla podobat sluchátkům Studio Buds z roku 2021, měla by ale zároveň nabídnout řadu vylepšení včetně čipu W1. O dalších vlastnostech toho příliš mnoho nevíme, spekuluje se ale například o funkci aktivního potlačení hluku. Na možný brzký příchod sluchátek Buds+ poukazuje fakt, že v současné chvíli probíhá v řadě regionů certifikační proces, který je nezbytně nutný k zahájení prodeje.

New Beats Studio Buds coming soon. To be called "Buds+" per @9to5mac pic.twitter.com/NGV6TmrkmO — iSoftware Updates (@iSWUpdates) March 21, 2023

Aplikace třetích stran pro iPhone

Řada uživatelů již dlouho marně volá po možnosti instalace aplikací třetích stran na iPhony. Společnost Apple to ale zatvrzele odmítala, a to s odvoláním na bezpečnostní důvody. Změna by mohla nastat s příchodem operačního systému iOS 17, má to ale malý háček. Pokud by totiž záleželo na Applu, uživatelé by se takzvaného sideloadingu nejspíš nikdy nedočkali. Evropská unie ale chystá nařízení, které by mělo vstoupit v platnost již příští rok, a podle kterého by Apple měl sideloading chtě nechtě umožnit. Právě proto se s velkou pravděpodobností dočkáme v iOS 17 přinejmenším základů pro možnost instalace aplikací třetích stran. S realizací ale Apple pravděpodobně počká až na chvíli, kdy mu jiná možnost již nebude zbývat.