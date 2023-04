Souhrn spekulací: Ultratenké iPady Pro, vymazlený iOS 17 a odložený iPhone SE 4

Uplynulý týden byl poměrně štědrý na informace o chystaném operačním systému iOS 17, a my si příslušné úniky samozřejmě nenecháme pro sebe. V dnešním souhrnu spekulací se dále dozvíte například to, že Apple chystá ultratenké iPady Pro, a že naopak v dohledné době nechystá iPhone SE 4.

Ultratenké iPady Pro

Uživatelé očekávají od svých iPadů celou řadu nejrůznějších vlastností, a v neposlední řadě k nim patří i co možná nejnižší váha. Té by se mimo jiné dalo dosáhnout ztenčením daného zařízení. Podle dostupných zpráv od zdrojů z dodavatelských řetězců to vypadá, že bychom se již v průběhu příštího roku mohli dočkat supertenkých iPadů Pro, opatřených speciálními OLED displeji. Nové OLED displeje by mohly jablečným tabletům zajistit vyšší úsporu baterie, a jejich implementace by mohla vést také k výraznému ztenčení těla iPadu.