Souhrn spekulací: Chystané iPady Pro a iOS 17 kompatibilita

Nových iPadů Pro se v letošním roce nejspíš nedočkáme, řada zdrojů ale hovoří o tom, že by k jejich představení mohlo dojít v průběhu příštího roku. V souvislosti s displeji nových iPadů Pro by mělo dojít k výrazné změně, bohužel ale nepůjde o změnu k lepšímu. Kromě iPadů Pro se v dnešním souhrnu spekulací budeme věnovat také kompatibilitě iOS 17.

Vlastnosti nových iPadů Pro

Podle dostupných zpráv by společnost Apple měla v průběhu příštího roku představit zbrusu nové iPady Pro. Ty by se podle všeho měly dočkat velmi výrazných změn – bohužel se ale nebude jednat o změny k lepšímu. Leaker s přezdívkou ShrimpApplePro minulý týden v souvislosti s chystanými iPady uvedl, že by měly být vybavené OLED displeji. Apple ale podle zmíněného leakera použije u těchto tabletů stejné panely, kterými jsou vybavené iPhony, což se negativně podepíše na kvalitě zobrazování obsahu. Důvodem pro nasazení tohoto typu panelů je údajně snaha o snížení nákladů, i přesto ale budou nové modely nejspíše výrazně dražší oproti svým předchůdcům.