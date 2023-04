Kuo: Čip Apple M3 hned tak nedorazí

Doufali jste v to, že Apple na letošní WWDC představí novou generaci základního čipu Apple Silicon ve formě M3, kterou začne následně nahrazovat u vstupních produktů čip M2? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Podle zdrojů velmi přesného analytika Ming-Chi Kua totiž nic takového v plánu není, jelikož se stále na čipu M3 pracuje.

Zdroje Kua tvrdí konkrétně to, že svět od představení čipů Apple M3 dělí ještě několik měsíců a totéž tedy logicky platí i o představení produktů, které budou pohánět. Start výroby těchto čipů je nicméně hrubě naplánován na druhou polovinu letoška a je tedy možné, že se do konce roku přeci jen představení dočkáme. Nicméně vzhledem k tomu, že se s WWDC nepočítá a je krajně nepravděpodobné, že by Apple ukázal čipy na zářijové Keynote spolu s iPhony, jeví se jako víceméně jediný možný termín říjnová Keynote, která byla i v minulosti věnovaná Macům a iPadům. Záležet však samozřejmě bude zejména na tom, jak se bude Applu dařit ve vývoji čipu, jelikož v případě problémů je jasné, že by se start výroby musel odložit.