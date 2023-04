Základní MacBook Pro nekončí, Apple chce brzy představit jeho novou generaci

Design Macbooků se obecně příliš nemění. V případě 13″ MacBooku Pro však Apple do designu nezasáhl od roku 2016, což vedlo mnoho lidí k domněnkám, že s ním již jablečná společnost ve svém portfoliu do budoucna nepočítá. Mark Gurman z agentury Bloomberg však nedávno uvedl, že tento notebook nejen zůstane součástí nabídky Applu, ale že lze očekávat nástup aktualizovaného modelu společně s dalšími novými Macy.

Prozatím nejsou o příštím 13″ MacBooku Pro známy žádné podrobnosti, takže se teprve ukáže, zda se stroj dočká nějakých vnějších designových změn nebo zůstane posledním Macem, který Apple prodává s Touch Barem. Cupertinský gigant naposledy aktualizoval tento notebook na WWDC v červnu loňského roku, kdy dostal do vínku nový čip M2 a podporu vysokoimpedančních sluchátek. Předchozí informace naznačovaly, že příští MacBook Pro s úhlopříčkou 13″ by měl pohánět čip Apple M3, který ovšem společnost zatím neoznámila. V tuto chvíli tedy není jasné, kdy by se notebook mohl dostat na trh, lze ale předpokládat, že k tomu může dojít ještě v tomto roce.

Gurman také uvedl, že Apple pracuje na větším 15″ MacBooku Air osazeným procesorem odpovídajícím čipu M2, nové verzi MacBooku Air 13″, novém 24″ iMacu a dlouho očekávaném Macu Pro, který jako poslední zatím nedisponuje žádným s Apple čipů a jako vlajková loď mezi jablečnými počítači si to jistě zaslouží. V blízké budoucnosti Gurman očekává, že se dočkáme také 14″ a 16″ modelů MacBooků Pro s čipy M3 Pro a M3 Max, jejichž uvedení by mohlo proběhnout v první polovině roku 2024.