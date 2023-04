Představení největšího MacBooku Air v historii Applu klepe na dveře

Zatímco MacBooky Pro jsou v 15“ variantě na pultech obchodů již řadu let, v případě MacBooků Air nic takového říci nelze. Apple je totiž od jejich prvopočátku prezentuje coby kompaktní zařízení s parádním výkonem, čemuž odpovídají i jejich rozměry. V současnosti jsou tak Airy k dispozici ve 13“ variantě s tím, že v minulosti si pak mohli uživatelé vybrat dokonce i z 11“ modelu. Kompaktnost by však měla vzít zanedlouho do jisté míry za své. Na letošní WWDC má totiž dorazit 15“ MacBook Air coby suverénně největší MacBook Air v dosavadních dějinách Applu. A jak se zdá, příchodu již nezabrání zhola nic.

Podle zdrojů velmi přesného analytika a displejového experta v jedné osobě Rosse Younga v současnosti probíhá výroba nového 15“ MacBooku Air na plné obrátky s tím, že průběhu dubna by měl Apple výrobu ještě navýšit, aby měl při červnovém představení stroje dostatečné skladové zásoby pro bezprostřední start prodejů. Velkým pozitivem je pak to, že se Apple nemá potýkat se žádnými výrobními problémy, které by jej jakkoliv zdržovaly a tudíž by i potenciálně ohrožovaly představení nového stroje. Jelikož se však obecně očekává, že by měla novinka vypadat „jen“ jako větší MacBook Air M2 představený loni, bylo by vcelku překvapivé, kdyby se u jeho výroby Apple jakkoliv trápil.

Přestože žádné další informace už analytik neprozradil, díky dřívějším únikům víme například to, že se u stroje počítá s nasazením čipsetu Apple M3 či použitím velké baterie, díky které se stane zřejmě suverénně nejlepším Macem v historii Applu z hlediska výdrže. Prakticky vše ostatní by nicméně už měl nový Air sdílet se svým menším sourozencem, který se pak v červnu pravděpodobně dočká upgradu procesoru z M2 na M3, aby si tak mohli uživatelé při koupi Airu vybírat jen podle preferencí velikosti a výdrže baterie a už ničeho dalšího.