OLED displeje na MacBooky Pro hned tak nedorazí

V souvislosti s MacBooky a iPady se v posledních týdnech a měsících poměrně intenzivně hovoří o nasazení OLED displejů, které by měly jejich zobrazovací schopnosti posunout na zcela novou úroveň. Jak se však zdá, minimálně vrcholové MacBooky se tohoto typu displeje hned tak nedočkají. Tvrdí to alespoň zdroje velmi přesného analytika Rosse Younga.

Podle nových informací Youngových zdrojů se Apple potýká při vývoji OLED displejů pro MacBooky Pro s určitými problémy a a co víc, nejsou zatím ani kde vyrábět. Oba dva zádrhele tak ve výsledku vyžadují čas, díky kterému bude Apple schopný vše vyřešit. Jelikož však řešení spočívá jednak v prodlouženém vývoji, ale hlavně pak ve velký investici do výrobních závodů, má nyní Apple v plánu uvedení MacBooků Pro s OLED displeji nejdřív až v roce 2026. Do té doby budou tyto modely osazené mini LED displejem, jehož zobrazovací schopnosti jsou sice velmi dobré, nicméně na OLED minimálně z hlediska černé a energetické úspory nemá. Doufejme tedy, že je rok 2026 zároveň tím nejvíce hraničním a v nadcházejících letech nedojde k dalšímu odkladu.