Elon Musk chce žalovat Microsoft

Vypadá to, že jméno Elona Muska se jen tak skloňovat nepřestane. Tento týden se o novopečném řediteli Twitteru hovoří v souvislosti se žalobou, kterou Musk vyhrožuje společnosti Microsoft. Jablkem sváru je umělá inteligence.

Elon Musk obvinil společnost Microsoft z toho, že k vylepšování svého modelu umělé inteligence neoprávněně využívá data ze sociální sítě Twitter. „Čas na žalobu,“ uvedl Musk nekompromisně v jednom ze svých tweetů.

NEWS: Microsoft drops Twitter from its advertising platform as they refuse to pay Twitter’s API fees. pic.twitter.com/dY6YBIxjo5 — T(w)itter Daily News  (@TitterDaily) April 19, 2023

Veřejná Muskova výhružka přišla poté, co média informovala o tom, že Microsoft hodlá vyřadit Twtter ze své reklamní platformy, která umožňuje zadavatelům reklamy spravovat všechny jejich účty na sociálních sítích na jednom místě. Velké jazykové modely v AI se neobejdou bez obrovského množství dat, a výjimkou není ani platforma OpenAI, do které Microsoft loni investoval 10 miliard dolarů. Zmíněnou platformu spoluzakládal právě Elon Musk, ten ale její řady jejího představenstva opustil v roce 2018 a nedávno si stěžoval na to, že se z původně neziskového modelu stal vysoce hodnotný byznys, ovlivňovaný Microsoftem.

Pod OpenAI spadá mimo jiné i oblíbený chatbot ChatGPT, který ke svému tréninku využívá data z celé řady webů včetně diskuzních platforem nebo sociálních sítí, jako je třeba právě Twitter. Tréninková data ze sociálních sítí jsou cenná, protože zachycují neformální konverzace mezi lidmi. Se stoupající výdělečností zmíněných velkých jazykových modelů se ale provozovatelé webových stránek, diskuzních fór a sociálních sítí začínají hlásit o svá práva. Reddit chce například firmám účtovat poplatky za přístup ke svému API, fotografická databáze Getty Images zase žaluje společnost Stable Diffusion s tvrzením, že tato společnost zkopírovala její obsah, aby mohla trénovat svůj generátor obrázků s umělou inteligencí.

Elon Musk již v prosinci pohrozil, že Twitter pozastaví přístup OpenAI do své databáze. Nedávno také oznámil, že plánuje vytvořit vlastní jazykový model AI.