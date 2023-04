Musk se nejdřív umělé inteligence bál, teď začal pracovat na vlastní

Umělá inteligence je v posledních měsících na neuvěřitelném vzestupu, o čemž nás ostatně dnes a denně přesvědčují nejrůznější AI nástroje volně dostupné na internetu. Pokrok je nicméně natolik rychlý, že z něj mají některé osobnosti technologického světa strach a volají po zmírnění tohoto šíleného tempa. Nedávno se mezi tyto lidi řadil třeba i Elon Musk, který stojí za Teslou, SpaceX či nyní Twitterem. Jak se však zdá, Muskovi stačilo jen pár dní na to, aby svůj postoj k AI do jisté míry přehodnotil.

Přestože ještě nedávno připojil Musk svůj podpis pod otevřený dopis, ve kterém mnohé špičky technologického světa vyzývaly k pozastavení vývoje AI, je tomu jen pár dní, co si založil novou společnost X.AI, která má – jak už z názvu vyplývá – pracovat na vývoje vlastní umělé inteligence. Musk sám sebe pasoval do role CEO s tím, že od X.AI očekává, že v dohledné době vyvine vlastní AI model, který bude schopný konkurovat GPT AI pod křídly Microsoftu. Jinými slovy, Musk by rád vytvořil do budoucna konkurenci pro ChatGPT a další umělé inteligence, které nyní vládnou světu. Spíš než na generátory textových odpovědí se nicméně možná Musk zaměří primárně na grafiku, protože podle zjištění portálu The Verge nakoupila Muskova společnost relativně nedávno spousty grafických čipů od NVIDIA, které by měly AI zajistit dostatečný grafický výkon její neuronové sítě. Nechme se tedy překvapit, jak se celá Muskova myšlenka v nadcházejících měsících naplní, potažmo zda vůbec. Ne všechny projekty Muska totiž vždy dopadly na úrodnou půdu.