TCL předsatvilo na milánském týdnu designu 2023 nejnovější inovace a technologie

Společnost TCL, světová dvojka na trhu televizorů a jednička na trhu 98palcových televizorů, představuje své nejnovější produkty různých kategorií, včetně řady C pro rok 2023 s televizory Mini LED a QLED, ale také nové soundbary a domácí spotřebiče. Společnost TCL také posiluje svou pozici a zrychluje své pronikání na trh v Evropě tím, že se poprvé účastní známého milánského týdne designu, kde prezentuje své závazky v oblasti udržitelnosti, designu a inovací, a v celém regionu zavádí rozsáhlou a ambiciózní strategii ve sféře sportu. A protože jsme se milánské prezentaci zúčastnili i my, přinášíme report z ní.

TCL získává pozici Top 2 značky televizorů a zrychluje své pronikání na trh v Evropě

Společnost TCL je nyní přední značkou a významným hráčem na celosvětovém trhu s televizory a pokračuje v růstu s výsledky, které dokazují její dynamiku a schopnost inovací. Společnost TCL nedávno oznámila své nejnovější umístění na žebříčku Global Top 2 TV Brand (a Global Top 1 Android TV Brand) podle zprávy OMDIA Global TV Sets Report 2022. Velkoformátové televizory TCL navíc v uplynulém roce zaznamenaly výrazný růst a udržely si první místo na celosvětovém trhu s 98palcovými televizory.

V souladu se svým sloganem „Inspire Greatness“ chce TCL posouvat hranice možností technologií a hrát klíčovou roli v životě zákazníků tím, že je bude inspirovat a pomáhat jim užívat si doma nový životní styl: v roce 2022 značka dosáhla 76% nárůstu velkoplošných televizorů Mini LED a QLED (v kategorii 65 palců a více), které přinášejí zábavu, naprosté pohlcení a přenášejí diváky do nových světů.

Na evropském trhu byla strategie společnosti TCL, založená na prémiové a cenově dostupné technologii, která splňuje očekávání všech spotřebitelů, obzvláště účinná, protože společnost TCL v roce 2022 poprvé stanula na třetím místě a objem jejího prodeje v Evropě zaznamenal navzdory náročnému prostředí meziroční nárůst o 5,3 %.

Společnost TCL zdůrazňuje svůj závazek k odpovědným a udržitelným technologiím

Jako přední světová společnost v oblasti průmyslu a elektroniky se TCL zavázala hledat odpovědnější řešení a ještě spolehlivější a udržitelnější výrobky nebo výrobu, a to vyčleněním vyhrazených zdrojů a tím, že do centra své strategie staví spotřebitele.

Jak je zdůrazněno ve zprávě ESG Report 2022, společnost TCL Technology investovala do ochrany životního prostředí celkem 1,04 miliardy USD. Ušetřila 229,53 milionu tun vody a množství recyklovaných vodních zdrojů během roku dosáhlo 54,64 milionu tun. Kromě toho dosáhlo množství recyklovaného odpadu 81 865 tun. Kromě toho se společnost TCL zavazuje do roku 2025 snížit emise skleníkových plynů o 18 %, spotřebu vody o 27 %, spotřebu elektrické energie o 13 %, spotřebu zemního plynu o 70 % a spotřebu EPS o 10 %.

V roce 2023 se společnost TCL účastní milánského týdne designu, jedné z nejprestižnějších událostí v oblasti designu na světě, která spojuje to nejlepší z kreativity a inovací, aby prezentovala svou vizi vývoje technologií pro lepší budoucnost, které inspirují k velkoleposti a spojují lidi, a to díky výjimečnému průmyslovému a estetickému designu, intuitivní uživatelské zkušenosti a udržitelné výrobě.

Od 17. do 23. dubna představí společnost TCL exkluzivní výstavu „ELEMENTS – TCL Green Horizon“, která zahrnuje udržitelná umělecká díla a pohlcující zážitky umožněné technologiemi. Návštěvníci se také seznámí s produktovou řadou TCL Europe pro rok 2023, ale také s koncepčními zařízeními vyvinutými v TCL Design Innovation Center.

Společnost TCL Europe představuje své produkty v mnoha kategoriích, které nabízejí stále více prémiových technologií a know-how

Nejnovější generace technologie TCL Mini LED s významnými vylepšeními:

seznamte se s novou řadou TCL C84

Od roku 2018 se společnost TCL stala průkopníkem a lídrem v oblasti technologie Mini LED. V roce 2023 představí TCL svou nejnovější generaci s ještě lepším vizuálním zážitkem, s vysokým a přesným kontrastem, menším bloomingem, vysokým jasem a lepší rovnoměrností obrazu. Díky více zónám lokálního stmívání, které zajišťují nekonečnou škálu kontrastu, ale také díky vysoké účinnosti a širokému úhlu svícení diod Mini LED dosahují televizory TCL Mini LED dosud nejvyšší úrovně jasu (špičkový jas HDR 2 000 nitů zajišťuje křišťálově čisté zobrazení i za denního světla).

Nová řada C84 je nejnovější prémiový mini LED televizor TCL, který je k dispozici ve velikostech 55“, 65“, 75“ a 85“. Řada TCL C84 je založena na nejnovější generaci technologie TCL Mini LED a barevné technologii QLED a je podporována algoritmy kvality obrazu AiPQ 3.0, takže poskytuje vynikající výkon, pokud jde o kvalitu obrazu a vynikající kontrast. Špičková kvalita obrazu je navíc kombinována s bezkonkurenčním zvukem díky Dolby Vision IQ a Dolby Atmos.

Nové televizory QLED řady C64 a C74 pro nekonečné barvy a nekonečnou zábavu

Pro hráče představuje TCL novou řadu C74, která kombinuje QLED s technologií Full Array Local Dimming, 4K HDR Pro a 144Hz Motion Clarity Pro pro plynulý, ostrý a barvitý obraz HDR. Tento nový model (dostupný v úhlopříčkách 55″, 65″ a 75″) má impozantní špičkovou obnovovací frekvenci 144 Hz, funkci 240Hz Game Accelerator a Full Array Local Dimming HDR 1 000 nitů, což hráčům poskytuje mimořádnou kvalitu obrazu při příslušných hardwarových a softwarových konfiguracích.

Společnost TCL rovněž uvádí na trh novou řadu C64, která je k dispozici ve velikostech 43″, 50″, 55″, 65″, 75″ a 85″. Tento nový televizor je vybaven technologií TCL QLED pro špičkové barevné podání a představuje vynikající hodnotu pro ty, kteří chtějí vysoce kvalitní interaktivní domácí zábavu, aby si v rámci propojeného a chytrého životního stylu mohli vychutnat všechny filmy, sportovní přenosy a hry v HDR. Tento úžasný cenově výhodný televizor, který je certifikován podle standardů Dolby Vision a Dolby Atmos, je vybaven funkcí 120Hz Game Accelerator, která více než uspokojí potřeby příležitostných hráčů, a s displejem HDR 10+ je silným soupeřem na trhu televizorů střední a vyšší třídy.

Aby společnost TCL nabídla zákazníkům skutečně pohlcující zážitek včetně kvality obrazu a zvuku, dodává také soundbary, které odpovídají skvělému obrazovému výkonu, například nové soundbary s Dolby Audio pro rok 2023 řady S64, které jsou dokonalým doplňkem televizorů TCL.

Široká nabídka vysoce výkonných domácích spotřebičů TCL

Dva roky po uvedení prvních domácích spotřebičů TCL v Evropě uvádí společnost TCL na trh novou sadu produktů, které splňují měnící se očekávání spotřebitelů ohledně snazšího a zdravějšího života v domácnosti.

Značka představuje 3. generaci klimatizací TCL s novou inovativní řadou Gentle Cool a FreshIN, které zákazníkům poskytují příjemnější atmosféru a přesnější regulaci teploty, navíc s lepšími zdravotními účinky a nižší spotřebou energie.

Chladničky TCL jsou v zájmu udržitelnosti vybaveny systémem Multi Air Flow, který zajišťuje správné chlazení potravin tím, že je obklopuje čerstvým vzduchem, ať jsou umístěny kdekoli, a udržuje je tak déle čerstvé. Technologie automatického uvolňování aniontů (AAT) navíc přidává do vnitřního obložení skříně speciální minerální materiál, který poskytuje další čisticí a antioxidační účinky a zajišťuje, že chladnička zůstane bakteriostatická.

V roce 2023 společnost TCL Europe představí také novou řadu praček P3 spadající do třídy A, a to jak z hlediska energetické účinnosti, tak z hlediska hlučnosti. Tyto výrobky mají nízký dopad na životní prostředí, a to především díky technologii TCL Brushless Digital Inverter, která umožňuje motoru pračky běžet na optimální otáčky pro danou náplň a spotřebovávat tak méně energie než běžné pračky. Systém automatického vážení také automaticky vypočítá spotřebu vody a délku cyklu podle množství prádla v bubnu, čímž sníží množství potřebné vody.

Společnost TCL zdůrazňuje silné propojení technologií a sportu

Společnost TCL učinila angažovanost ve světě sportu důležitou součástí své globální strategie a vytvořila silnou strategii sponzoringu, jejímž cílem je posílit vliv značky po celém světě. V Evropě se společnost TCL v zájmu urychlení pronikání na trh a podpory svého růstu a silných ambicí rozhodla posílit své závazky podporou několika předních týmů a událostí v různých soutěžních ligách, a to prostřednictvím několika významných sponzorských smluv na různých trzích.

TCL je novým prémiovým partnerem Španělské královské fotbalové federace do roku 2026 a je také oficiálním partnerem italské fotbalové reprezentace do roku 2026, přičemž značka je také partnerem kultovního fotbalového klubu Arsenal ve Spojeném království a české fotbalové reprezentace.

Kromě fotbalu je TCL také partnerem Francouzské ragbyové federace (a jejích mužských a ženských týmů XV a 7-a-side na dobu tří let) a prémiovým partnerem házenkářského týmu Győri Audi ETO KC v Maďarsku a házenkářského týmu Zagreb Handball Club v Chorvatsku.

Aby společnost TCL v roce 2023 nabídla všem sportovním fanouškům optimální a pohlcující zážitek ze sledování, jako by byli přímo na stadionu, rozšiřuje svou kolekci TCL XL o ještě více modelů televizorů Mini LED a QLED s úhlopříčkou od 65″ až do 98″.