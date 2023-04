TCL předsatvilo nové televizory a soundbary řady C: Zcela nový svět zábavy pro evropské spotřebitele

Společnost TCL, světová dvojka na trhu televizorů a jednička na trhu 98palcových televizorů, posiluje svou pozici v oblasti domácí zábavy a v Evropě představuje novou řadu televizorů a soundbarů, které spotřebitelům – včetně hráčů, ale i sportovních a filmových fanoušků – nabízejí nejlepší a pohlcující zážitky díky velkým obrazovkám, úžasnému obrazu a působivé kvalitě zvuku. A protože jsme se představení v italském Miláně zúčastnili i my, přinášíme report toho, co jsme viděli.

To nejlepší z technologie Mini LED společnosti TCL

Pokud jde o kvalitu obrazu, není nic důležitějšího než samotná technologie obrazovky. Od roku 2018 je společnost TCL průkopníkem v oboru Mini LED a výrazně se věnuje právě této technologii. V současné době představuje měřítko pro toto odvětví a je základní zobrazovací technologií, která stojí za nejlepším zážitkem z domácího kina.

Společnost TCL si uvědomila potenciál technologie Mini LED a v roce 2019 uvedla na trh první televizor Mini LED na světě, který se začal vyrábět ve velkém. Spotřebitelé společnosti TCL oceňovali výhody technologie Mini LED, jako je zvýšení počtu zón lokálního stmívání (což umožňuje dosáhnout vyšších úrovní jasu než kdykoli předtím) pro lepší kontrast, barvy a čistotu a celkově lepší kvalitu obrazu.

Největší hodnota, kterou Mini LED jako relativně nová zobrazovací technologie přináší uživatelům, spočívá v tom, že dokáže do ultratenké obrazovky vměstnat velkolepou kvalitu obrazu. Společnost TCL založila v roce 2020 vlastní oddělení vývoje Mini LED a optických technologií, jehož jediným cílem je překonat tuto výzvu výrobou nejvyššího počtu LED zón podsvícení na trhu. Po téměř ročním důkladném výzkumu společnost TCL v roce 2021 uvedla na trh světově první televizor TCL OD Zero Mini LED s tloušťkou pouhých 9,9 mm a 1 920 stmívacími zónami, který ve srovnání s nabídkou OLED nabízí výjimečnou kvalitu obrazu. Díky použití vysoce účinných diod Mini LED s širokým úhlem svícení se společnosti TCL podařilo dosáhnout špičkového jasu HDR 2 000 nitů, což zajišťuje křišťálově čistý obraz i za denního světla.

Společnost TCL si jako značka rovněž klade za cíl zpřístupnit špičkové technologie všem. Jakmile hlavní tým výzkumu a vývoje společnosti TCL vytvořil kvalitní obrazovky Mini LED, začal hledat praktické způsoby, jak je vyrábět ve velkém. Tradičně vysoké náklady na produkty Mini LED jsou částečně způsobeny vyšším počtem potřebných LED diod. Výzkumný tým společnosti TCL vyvinul postup, který výrazně snížil náklady na samotnou technologii LED, aniž by to mělo vliv na rovnoměrnost celkového zobrazení.

Kromě lepšího zážitku ze sledování je Mini LED také šetrnější k naší planetě. Nejenže samotné diody Mini LED mohou být vyrobeny energeticky úsporněji, ale díky jejich schopnosti stmívat jen určité oblasti je k dosažení stejné úrovně jasu potřeba méně energie než u jiných technologií podsvícení.

Nová řada TCL C84: vynikající zábava s nejnovější generací technologie TCL Mini LED

V roce 2023 rozšíří TCL své portfolio o novou generaci technologie TCL Mini LED a další možnosti, včetně dosud největších televizorů Mini LED, nových technologií pro lepší obraz a pokročilých herních funkcí.

Nejnovější generace TCL Mini LED nabízí uživatelům ještě lepší vizuální zážitek díky vysokému a přesnému kontrastu, menšímu bloomingu, vysokému jasu a lepší rovnoměrnosti obrazu, opět díky zásadním vylepšením:

Nový vlajkový televizor řady C84 nastavuje laťku vynikající audiovizuální kvality a softwarových funkcí a zajišťuje vynikající výkon v jakémkoli uživatelském scénáři. Tento model je založen na technologiích TCL Mini LED a QLED a je podporován algoritmy kvality obrazu AiPQ Processor 3.0, takže poskytuje vynikající výkon v kvalitě obrazu. Jas 2 000 nitů umožňuje této obrazovce HDR dosahovat také vynikajícího kontrastu.

Díky technologiím Game Master Pro 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game bar, 240Hz Game Accelerator a nejnovějším podporovaným formátům HDR (včetně HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ) je tento nový televizor TCL Mini LED tím nejlepším společníkem pro sledování nejlepších filmů, sportovních přenosů a her v HDR. Řada C84 je nyní k dispozici ve velikostech 55″, 65″, 75″ a 85″.

Nové televizory TCL řady C74 a C64 přinášejí výjimečný zážitek ze sledování a zábavy pro všechny

V roce 2023 společnost TCL, vedena svým sloganem Inspire Greatness, pracovala na nových 4K QLED SMART TV s cílem nabídnout prémiovou cenově dostupnou technologii s propojenou zábavou prostřednictvím pokročilé zobrazovací technologie. Letos na jaře společnost TCL rozšířila svou řadu QLED o dvě novinky, aby splnila očekávání všech zákazníků: televizory TCL QLED 4K řady C64 a C74.

Začátkem tohoto měsíce společnost TCL odhalila evropským zákazníkům svůj nový televizor TCL 4K QLED řady C64. Tato nová řada kombinuje technologii QLED, 4K HDR Pro a 60Hz Motion Clarity pro barevný a ostrý obraz HDR. Díky technologiím Game Master, FreeSync a podpoře nejnovějších formátů HDR (včetně HDR10+, Dolby Vision) představuje tento televizor TCL vynikající hodnotu pro ty, kteří chtějí vysoce kvalitní interaktivní domácí zábavu, aby si v rámci propojeného a chytrého životního stylu mohli vychutnat všechny filmy, sportovní přenosy a hry v HDR. Řada C84 je nyní k dispozici ve velikostech 43“, 50“, 55“, 65“, 75“ a 85“.

Společnost TCL dnes navíc představuje svou zbrusu novou řadu C74, která kombinuje QLED s technologií Full Array Local Dimming, 4K HDR Pro a 144Hz Motion Clarity Pro pro plynulý, ostrý a skvěle vybarvený obraz HDR. Řada C74 je navíc vybavena funkcí Game Master Pro 2.0 – souborem softwarových funkcí TCL přizpůsobených k optimalizaci herního zážitku, což z ní činí nejlepší nabídku herního televizoru ve své oblasti (pro hráče, kteří mají hardwarové a softwarové konfigurace srovnatelné s PC). Řada C74 je nyní k dispozici ve velikostech 55″, 65″ a 75″.

Větší kolekce TCL XL pro naprosté pohlcení jako v kině – v obývacím pokoji

Aby společnost TCL nabídla ještě větší zážitek z domácího kina z pohovky, rozšiřuje také svou kolekci TCL XL(zahrnuje všechny modely televizorů s úhlopříčkou nad 65 palců a až do 98 palců). Řada XL s více možnostmi a novými velikostmi obrazovek v Evropě umožňuje naprosté pohlcení jako v kině v pohodlí obývacího pokoje, aniž by došlo ke ztrátě detailů. Společnost TCL přináší do Evropy například 85palcový model XL Mini LED C84 s centrálním stojanem, který se vejde na jakoukoli malou plochu a snadno se integruje do všech interiérů.

Optimalizovaný a plynulejší zážitek pro všechny milovníky her

Společnost TCL je velmi aktivní v odvětví her a poskytuje hráčům vysoce kvalitní obrazovky a nekonečné možnosti hraní, které jim zpříjemní herní zážitek.

Pro vážné i příležitostné hráče je tu nová řada C od společnosti TCL, která je vybavena výkonnými funkcemi optimalizovanými speciálně pro hráčskou komunitu. Díky nativní obnovovací frekvenci obrazovky 144 Hz, technologii 240Hz Game Accelerator a nízké vstupní latenci (až 5,67 ms) si uživatelé mohou vychutnat mimořádně plynulý obraz ve hrách bez obav ze zadrhávání nebo trhání obrazu. Nový režim Game Master Pro 2.0 navíc umožňuje odemknout pokročilá nastavení displeje a technologií, která jsou vytvořena na míru pro výjimečný herní zážitek. Díky podpoře více formátů HDR, jako jsou Dolby Vision IQ a HDR10+, se televizory TCL navíc dokáží přizpůsobit téměř jakémukoli zdroji her. Technologie ADM FreeSync umožňuje plynulé hraní bez artefaktů díky synchronizaci reálného času s libovolnou obnovovací frekvencí herní konzoly nebo počítače.

Nové soundbary TCL nabízejí prvotřídní cenově dostupný a pohlcující zážitek z domácího kina

Společnost TCL se snaží diverzifikovat svou produktovou řadu a nabízí také nové zvukové produkty, které se hodí k televizorům a které se vyrovnají jejich skvělému obrazu, takže uživatelé získají zážitek z domácího kina v kvalitě reálného kina.

Letos na jaře uvádí společnost TCL Europe na trh novou řadu soundbarů S64 s technologií Dolby Audio:

Nový 2.1kanálový vysoce kvalitní soundbar S642W s bezdrátovým subwooferem a výkonem 200 W.

s bezdrátovým subwooferem a výkonem 200 W. Nový 3.1kanálový vysoce kvalitní soundbar S643W s bezdrátovým subwooferem a výkonem 240 W.

Tyto nové modely se štíhlým a elegantním designem obsahují rozhraní HDMI 1.4 s ARC a jsou také vybaveny technologií DTS Virtual:X a Bluetooth 5.3.