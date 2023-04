Takto vypadá auto, které v Česku právě sbírá snímky ulic pro Mapy.cz

Jsou tomu zhruba dva týdny, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že má česká internetová jednička Seznam.cz v plánu pro své mapové podklady Mapy.cz v průběhu letoška projet křížem krážem Moravu a Slezsko ve snaze získat co nejaktuálnější snímky ulic do jejich obdoby Google Street View. Ačkoliv Seznam.cz nikde neuvádí bližší časový harmonogram krom toho, že se tak stane letos, díky fotkám kolujícím po Twitteru je již jasné, že mapování probíhá.

Na jeden ze snímků auta, které sbírá v současnosti snímky ulic pro Mapy.cz se můžete podívat v galerii níže, stejně jako na to, kam všude má letos auto a jemu podobná naplánované trasy. Poměrně zajímavé je, že se o sběr snímků nestará přímo Seznam, ale vše nechává na holandské společnosti Cyclomedia, která má v tomto oboru dlouhodobé bohaté zkušenosti a vlastní navíc flotilu vozů opatřených senzory a snímači, díky kterým lze vše zachytit v potřebné kvalitě. Při mapování jsou nicméně vozy polepeny tak, aby bylo jasně patrné, pro jaký projekt či produkt vlastně data sbírají. Až tedy uvidíte kolem sebe projíždět podobný vůz, zkuste zamávat – s trochou štěstí si sami sebe po nějaké době prohlédnete na Mapách.cz.