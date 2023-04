Rusko má tajnou zbraň na zničení Starlinku

Muskova síť satelitů zajišťující funkčnost vesmírného internetu Starlink může dostat zásadní ránu. Americké tajné služby totiž upozornily na to, že Rusko disponuje tajnou zbraní schopnou právě satelity Starlink zlikvidovat. Na oběžné dráze Země by sice zůstaly, nicméně byly by nefunkční a tím pádem by tak přestaly nabízet internet uživatelům na Zemi. A právě to by se Rusku hodilo – vždyť Starlink je ve velkém využíván ukrajinskou armádou ve válce proti němu.

Příliš mnoho detailů o zbrani Ruska k dispozici není. Podle amerických tajných služeb se má nicméně jednat o systémy elektronického boje, které Rusko označuje jako Tobol, které mají být schopné právě datový přenos satelitů Starlink zlikvidovat. Rusové navíc měli podle dostupných informací v předešlých měsících likvidaci Starlinku přes tuto možnost testovat a je tedy možná jen otázkou času, kdy tak učiní ve snaze ztížit Ukrajině bojeschopnost. Bohužel, jakmile by satelity Starlink vyřadili z provozu, neuškodili by jen Ukrajině, ale de facto celému světu, jelikož satelity Starlink tvoří síť, na jejíž hustotě závisí pokrytí a rychlost internetu. Možná proto se i Rusko zatím do útoku na satelity nepustilo, protože by se tím do jisté míry vystavilo samo nebezpečí. Jak vnímá celou situaci šéf SpaceX Elon Musk není v tuto chvíli jasné, na dotazy novinářů ohledně potenciální hrozby totiž zatím nereagoval.