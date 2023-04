Boj Netflixu proti sdílení hesel se brzy rozjede na plné obrátky. Je ČR a SR na řadě?

Bezplatné sdílení hesel k účtům na Netflixu je zřejmě velmi blízko svému konci. Provozovatel této streamovací služby totiž ve své tiskové zprávě oznámil, že ve druhém čtvrtletí letošního roku začne s výrazným rozšiřováním svého antisdílecího systému, který dlouhodobě testoval v hrstce zahraničních zemí a od nového roku pak rozhodl pro jeho nasazení v Kanadě, Španělsku, Portugalsku a na Novém Zélandu.

Kam všude Netflix hodlá v průběhu tohoto čtvrtletí antisdílecí systém hesel ve formě ověřování a potažmo poplatku za uživatele nesplňující jeho podmínky rozšířit není v tuto chvíli zcela jasné, jelikož v jeho zprávě zaznělo kromě všeobecného „rozsáhlého zavedení do řady dalších zemí“ jen USA. Nicméně vzhledem k tomu, že je tato novinka k dispozici je v Evropě skrze Portugalsko a Španělsko, nebylo by absolutně překvapením, kdybychom se dočkali i u nás v České republice. Bohužel, na kolik vyjde příplatek za uživatele, se kterým Netflix sdílíte, není v tuto chvíli oficiálně známé a otazníky visí třeba i nad tím, zda zde bude spuštěn tarif s reklamami či nikoliv. Čistě hypoteticky by ale mohlo dojít třeba i k celkovému zdražení služby, jelikož v zahraničí již Netflix v předešlých měsících zdražoval. Dokud však nebudeme mít k dispozici oficiální informace přímo od Netflix, na paniku je čas.