Netflix dnešním dnem zakázal sdílení hesel

To o čem se dlouhé měsíce spekulovalo a co Netflix testoval v Latinské Americe se dnešním dnem stalo skutečností. Netflix dnešním dnem zakázal sílení hesla v prvních zemích s tím, že další budou přibývat. Dnešním dnem končí sdílení hesla v Kanadě, Novém Zélandu, Portugalsku a Španělsku. Podle Netflixu budou další země přibývat. Netflix vydal oficiální tiskovou zprávu, ve které uvádí, že účty sdílí více než 100 milionů uživatelů, což má dopad na možnosti investic do nových filmů a seriálů. V posledním roce tedy Netflix podle svého prohlášení zkoumal různé možnosti řešení tohoto problému a to převážně v Latinské Americe. Po dlouhých měsících vyhodnocování nejlepšího řešení tak dnešním dnem zavádí omezení sdílení hesla v Kanadě, Novém Zélandu, Portugalsku a Španělsku.

Lidí v těchto zemích si mohou nastavit umístění, kde službu používají s tím, že Netflix jim s nastavením pomůže a podle svých slov také zjistí, kdo žije v jejich domácnosti, aby mohli službu využívat i tito lidé. Členové rodiny mohou snadno spravovat, kdo má přístup k jejich účtu na nové stránce Správa přístupu a zařízení. Je také možné přenášet profil mezi jednotlivými uživateli. Členové domácnosti mohou sledovat Netflix také na svých osobních zařízeních a to i na cestách. Sledovat Netflix mohou členové domácnosti také v hotelech, víkendových domech a tak dále. Členové standardního a prémiového předplatného mohou přidat dalšího člena, který není součástí domácnosti a to za měsíční poplatek. Celkem lze přidat až dva lidi, kteří nežijí ve společné domácnosti. tito uživatelé pak mají vlastní přihlašovací údaje a personalizované účty. Cena za přidání každého z těchto dvou uživatelů je:

V Kanadě 7,99 CAD

Na Novém Zélandu 7,99 NZD

V Portugalsku 3,99 €

Ve Španělsku 5,99€

Cenový rozdíl mezi Španělskem a Portugalskem je pak poměrně zarážející, zejména vzhledem k tomu, že obě země jsou členy EU. Na druhou stranu HDP na obyvatele je ve Španělsku téměř dvakrát vyšší než v Portugalsku a tak je možné, že právě k ekonomické síle obyvatel jednotlivých zemí Netflix přihlíží. Netflix umožňuje uživatelům i nadále využívat více zařízení, ovšem nyní s upozorněním, že všechny zařízení musí patřit členovi domácnosti a sdílení na ostatní lidi je v rozporu s podmínkami používání služby. V tiskové zprávě se neuvádí, jaké postihy budou za nedodržování podmínek hrozit nebo jak bude Netflix kontrolovat jejich dodržování.

Je však důležité poznamenat, že licenční podmínky služby od začátku jejího provozu zakazují sdílení hesla a přihlašovacích údajů mimo členy domácnosti. Někteří uživatelé jsou nyní na Netflix naštvaní, ovšem zcela neprávem, protože s podmínkami, které Netflix nyní vyžaduje dodržovat již dávno souhlasili v momentě, kdy si službu předplatili.