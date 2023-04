Nová barevná varianta iPhonů 15 (Plus) potvrzena dalším zdrojem

Pokud počítáte s nákupem iPhonu 15 (Plus), těšte se na to, že jej bude možné sehnat ve zbrusu nové barevné variantě. Ani letos totiž Apple nevynechá svou tradici ve formě mírného „zamíchání“ s barevnými variantami a minimálně jednu barvičku u řady 15 (Plus) vymění za jinou. A my již víme, do jakého „kabátku“ novinku oblékne.

Není tomu tak dlouho, co na světlo světa prosákly informace o tom, že by měly iPhony 15 (Plus) dorazit v azurové variantě, kterou by Apple nahradil nynější světle modrou. Tyto zprávy byly nyní potvrzeny i na čínské sociální síti Weibo s tím, že byla tato barva interně v Applu schválena a jejímu nasazení tedy nestojí nic v cestě. Poměrně zajímavé je nicméně to, že zatímco dříve jsme slyšeli, že odstín azurové, který Apple vybral, má blíže do modra, nyní zdroje tvrdí, že bude naopak blíže zelené – konkrétně pak té použité u iPhonů 12 a 12 mini.

Fotogalerie iPhone-15-Cyan-and-Magenta-Feature-2 iPhone-15-Pro-Burgandy-Feature iphone 15 Plus 3.png iPhone 15 a 15 Plus iphone 15 Plus 4.png iPhone 15 a 15 Plus iphone 15 Plus 5.png iPhone 14 vs iPhone 15 iphone 15 Plus 6.png iphone 15 Plus 7.png Vstoupit do galerie

Dočká se i řada Pro

Ačkoliv zdroje ohledně nových barevných variant neprozradily již zhola nic, z dřívějška víme, že se počítá s novou barvou i pro iPhony 15 Pro (Max). Testována má být konkrétně tmavě červená a údajně i oranžová či bronzová. Pravděpodobně se však nakonec dočkáme jen jedné nové barvy a to té červené. Doufejme tedy, že bude stát skutečně za to a stane se stejně oblíbenou jako tomu bylo u loňské fialové či předloňských světle modré a zelené.