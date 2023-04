iPhony 15 (Plus) se dočkají jednoho z hlavních designových prvků řady Pro

Zdá se, že designovému odlišování základních iPhonů a řady Pro bude od letoška částečně konec. Na sociální síti Weibo se totiž před malou chvílí objevily na několika ověřených účtech leakerů informace o tom, že se iPhony 15 a 15 Plus dočkají matných zad, čímž se vzhledově přiblíží právě iPhonům řady Pro. U těch Apple toto řešení používá od roku 2019 a uvedení iPhonů 11 Pro a jak se tedy zdá, pomyslná exkluzivita tohoto řešení se mu už omrzela.

Zdroje leakerů tvrdí konkrétně to, že designéři Applu při vývoji iPhonů 15 (Plus) a 15 Pro (Max) naznali, že odlišit letošní řady bude bohatě stačit pomocí rozdílného materiálu použitého pro rám telefonu a rozdílné tloušťky rámečků kolem displeje. Zadní stranu navíc odliší fotomoduly, které budou u řady Pro jako již tradičně podstatně větší a zapomínat nesmíme ani na to, že odstíny základních iPhonů se s řadou Pro neshodují. Zatímco základní iPhony jsou totiž zpravidla barevně veselejší, u řady Pro volí Apple spíše konzervativnější barvy.

Matný povrch zad základních iPhonů nebude ani zdaleka jedinou designovou změnou řad 15 (Pro). V plánu je totiž taktéž nasazení upraveného kovového rámu, který bude namísto ostrých hran mírně zaoblen, aby se lépe držel v ruce. U řady Pro se pak počítá i s přepracováním bočních tlačítek, kdy klasický přepínač tichého a hlasitého režimu nahradí naprogramovatelné tlačítko a dvojici oddělených ovladačů hlasitosti nahradí dvojice tlačítek nadesignovaných tak, aby působila jako jeden celek. Je tedy skutečně na co se těšit.