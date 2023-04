Podívejte se, jak výrazně se zmenší rámečky kolem displeje iPhonu 15 Pro oproti 14 Pro

Není žádným tajemstvím, že má Apple pro letošní generaci iPhonů připravenou řadu zajímavých designových upgradů. Jedním z těch nejzajímavějších je pak bezesporu zmenšení rámečků kolem displeje, za které byl kalifornský gigant v minulých letech výrazně kritizován. Kritiku však vyslyšel a nyní přijde podle uniklých informací s nejtenčími rámečky, které jsou v mobilním světě k dispozici. Jejich tloušťka má být konkrétně 1,55 mm, což je o dobrých 33 % méně než kolik mají nyní rámečky iPhonů 14 Pro. Že si neumíte tento upgrade představit? V galerii níže naleznete porovnání, které vám vše názorně ukáže. iPhone 14 Pro v něm totiž stojí vedle iPhonu 15 Pro s tím, že rozdíly v tloušťce rámečků jsou vskutku značné. Ostatně, přesvědčte se sami.

Obecně se dá říci, že se iPhony 15 Pro stanou do jisté míry iPhony 14 Pro s odstraněnými „mouchami“, na které mnozí jejich majitelé poukazovali. Kromě rámečků kolem displeje je to třeba přechod z Lightningu na USB-C či mírné zaoblené hran, kdy sice telefonu zůstane jeno typický design, avšak hrany u zad a displeje se zaoblí a díky tomu padne telefon celkově lépe do rukou. Upgradem rovněž projdou tlačítka pro odemykání/zamykání displeje, regulaci hlasitosti a nastavování tichého/hlasitého režimu. Z uniklých renderů se navíc dá, že se určitého zúžení dočká i Dynamic Island, který by tak mohl působit na displeji o něco méně výrazněji. Vše ale v tomto směru samozřejmě potvrdí až oficiální zářijové představení.