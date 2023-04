iPhony šlo ještě donedávna nepozorovaně hacknout přes HomeKit a Najít!

Přestože jsou iPhony dlouhodobě považovány za nejbezpečnější standardně dostupné smartphony na světě, imunní vůči hackerským útokům bohužel stále nejsou. O jednom ze zdařilých útoků nyní informovali bezpečnostní experti ze společnosti Citizen Lab, kterým se podařily odhalit nové typy útoků schopné nepozorovaně se nabourat do aplikací Najít a Domácnost a ty vzdáleně ovládat či sledovat.

Za útoky stojí konkrétně softwarová řešení společnosti NSO, která se právě na tvorbu spywarů zaměřuje a své „produkty“ následně prodává vládám po celém světě v čele s Čínou. Útoky, které NSO vytvořilo pro prolomení zabezpečení Domácnosti a Najít, pak byly podle Citizen Lab velmi sofistikované, jelikož využívaly takzvaný zero-click model, který – jak již název napovídá – umožňuje dostat do zařízení škodlivý kód bez toho, aniž by byla po jeho majiteli vyžadována jakákoliv akce. Pro vložení kódu totiž ve výsledku stačí třeba jen to, aby dotyčný přijal určitou textovou zprávu či mail a vše je hotovo.

Chyba byla Applu podle všeho utajena velmi dlouho, jelikož jí útočníci byli schopní využívat jak v iOS 15, tak i iOS 16. Poté, co jí CItizen Lab objevil, jí však Apple poměrně rychle opravil – konkrétně pak hned zkraje letošního roku v iOS 16.3.1. Bohužel, do té doby zřejmě napáchala chyba nemalé škody. Využívána totiž měla být například mexickými politiky k likvidaci oponentů a to definitivní. Je tedy jasné, že softwarové chyby v systémech mohou mít nedozírné následky točící se klidně i kolem smrti. Pravdou sice je, že iPhony, na kterých byl aktivovaný Lockdown Mode byly proti hackerskému útoku podle dostupných informací imunní, avšak vzhledem k tomu, že tento režim zcela zásadním způsobem omezí fungování iPhonů je jasné, že se pro jeho aktivaci rozhodne jen hrstka uživatelů, kteří si jsou toho, že se mohou ocitnout v nebezpečí, velmi dobře vědomi.