7 ověřených tipů, jak se chránit proti hacknutí

Pokud patříte mezi pravidelné čtenáře našeho magazínu, tak vám zajisté neuniklo již několik článků, ve kterých jsme se věnovali tomu, jak vytvořit bezpečné heslo. Jestliže jste žádný z těchto článků nečetli, tak se ve zkratce dá říci, že existuje několik různých pravidel, která byste pro vytvoření silného hesla měli dodržet. V první řadě je nutné, abyste v heslu využili malá a velká písmena, číslice a speciální znaky. Důležitá je dále také délka hesla – ta by měla být alespoň osm znaků, ideálně však více. Zároveň je nutné, abyste nevyužívali stejná hesla u vícero účtů. Mohlo by tak dojít k hromadnému prolomení.

Nenechte se napálit známými technikami…

Již po dobu několika dlouhých let existují všemožné a hlavně staré techniky, které útočníci využívají k získání vašich osobních dat či hacknutí zařízení. I přesto, že se jedná o opravdu staré techniky, tak nelze říci, že by nefungovaly. Někteří uživatelé jsou sice ostražití a na podvod neskočí, rozhodně to ale není pravidlem. Pamatujte si tedy na to, abyste nikomu nesdělovali své přístupové údaje, hesla, bankovní informace a podobně. Tak stejně neklikejte na podezřelé reklamy a neinstalujte každou aplikaci, kterou najdete v App Storu. Někteří útočníci se pak mohou vydávat za zástupce společnosti Apple, což je opět podvod – jablečná společnost vám rozhodně nikdy jen tak nezavolá. A samozřejmě vám v dnešní době nedá nikdo nic zadarmo.