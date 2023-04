Vesmírný dalekohled Jamese Webba objevuje galaxie, které by podle vědců neměly existovat

Díky spolupráci NASA, Evropské vesmírné agentury a Kanadské kosmické agentury byl v roce 2021 vypuštěn Vesmírný dalekohled Jamese Webba označovaný JWST, což je zkratka anglického James Webb Space Telescope. Ten za dobu svého fungování umožnil mnoho nových pozorování a objevů. Je ovšem zajímavé, že 6 z nejstarších a nejhmotnějších galaxií, které průlomový teleskop dosud spatřil, se zdá být větších a vyspělejších, než by vzhledem k jejich pozici ve vesmíru, měly být, varovali vědci. Nové informace navazují na předchozí výzkumy, v nichž vědci hovoří o tom, že přestože zmíněné galaxie pocházejí ze samotného počátku vesmíru, jsou zhruba stejně vyspělé jako naše Mléčná dráha. Nyní se objevila nová práce profesora Boylana-Kolchina, která tyto závěry potvrzuje. Profesorův článek s názvem Stress testing ΛCDM with high-redshift galaxy candidates byl tento týden publikován v časopise Nature Astronomy a pomocí nových postupů se snaží osvětlit jak se galaxie formovaly.

Nové informace naznačují, že pokud se vědci nespletli, možná nám chybí některé poměrně zásadní informace o vesmíru. „Vypadá to, že se nacházíme na neprobádaném území,“ řekl Mike Boylan-Kolchin z texaské university v Austinu, který nezvyklé galaxie zkoumá. Vyjádřil se, že bude možná potřeba přijít s něčím zcela novým pokud jde o teorie vzniku vesmíru a dodal: „Jednou z nejextrémnějších možností je, že vesmír se krátce po velkém třesku rozpínal rychleji, než předpokládáme“, to by znamenalo, že by do hry musely vstoupit nové síly a částice, jež doposud neznáme.

Z článku dále vyplývá, že informace z JWST předkládají vědcům skutečně hluboké dilema. Data napovídají tomu, že s paradigmatem temné energie a chladné temné hmoty neboli ΛCDM, představujícím parametrizaci kosmologického modelu velkého třesku, podle které se vesmír rozpíná a se kterým kosmologie pracuje již desítky let, může být něco v nepořádku.

Obvykle se totiž v galaxiích na hvězdy přeměňuje zhruba 10 % plynu. Nově objevené galaxie by však na hvězdy musely přeměňovat téměř všechen tento plyn. To sice teoreticky možné je, ale zároveň se takový vývoj významně odchyluje od toho, co by vědci kdy očekávali.

Další pozorování by mělo lépe objasnit stáří i hmotnost těchto nových galaxií. Samozřejmě tu jsou i eventuality, které by nakonec mohly ukázat, že pozorování nejsou správná a že například galaxie zahřívají supermasivní černé díry v jejich středu, díky čemuž vypadají hmotnější, než jsou, nebo že ve skutečnosti pocházejí z pozdější doby, než se předpokládalo, ale kvůli problémům se zobrazováním vypadají starší. Pokud by se nové předpoklady potvrdily, pak by to znamenalo, že astronomové budou možná muset změnit své současné představy o tom, jak galaxie rostou a upravit svůj model tak, aby překvapivé vlastnosti nových galaxií zohledňoval.