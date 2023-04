NASA už má jasno v tom, co v budoucnu nahradí dosluhující ISS

Není tajemstvím, že osud Mezinárodní vesmírné stanice je už zpečetěn. Někdy během příštího desetiletí spadne z oběžné dráhy a zřítí se do Tichého oceánu. Alespoň takový je plán, který má NASA se stárnoucím výtvorem, který již více než 20 let pomáhá při výzkumu a pozorování. Co však ISS nahradí, až NASA vesmírnou stanici vyřadí z provozu? Vypadá to, že by se nyní mohly do vesmíru dostat jiné společnosti, s nimiž by NASA navázala spolupráci. V každém případě neplánuje vypustit na oběžnou dráhu další vesmírnou stanici. Zatímco ISS byla spojeným úsilím mnoha států o další výzkum a poznávání vesmíru, NASA doufá, že v budoucnu ISS nahradí komerční vesmírné stanice.

Plány do budoucna velmi dobře nastínil Will Sullivan v časopise Smithsonian Magazine, kde podrobně popisuje některé způsoby spolupráce NASA se společnostmi jako je Axiom Space, tedy stejná firma, která stojí za novými skafandry NASA, aby výzkumné úsilí po pádu ISS mohlo pokračovat. Jedním s největších problémů zájemců o budování budoucí vesmírné stanice nebo dokonce vesmírných stanic je samozřejmě nutnost mít vytvořenou nějakou zákaznickou základnu, která bude využívat jejich služeb a možností.

Pokud chce Národní úřad pro letectví a vesmír využít komerční vesmírné stanice jako náhradu ISS, pak bude muset najít způsob, jak zajistit, aby společnosti, které chtějí stanice na oběžnou dráhu umístit, k tomu měly důvod. To celé není vůbec jednoduchá záležitost. Ve hře je totiž třeba otázka, kolik vesmírných stanic může obíhat kolem Země najednou. V tuto chvíli stále máme čínskou vesmírnou stanici Tchien-kung a další země volají po tom, že chtějí svou vlastní.

Kromě národních vesmírných stanic ale do hry vstupují i jiní velcí hráči, kteří v současné době pracují na vytvoření vlastních stanic. Jsou to společnosti jako Axiom Space, Northrop Grumman, Blue Origin nebo společná operace Voyager Space a Nanoracks. Každý z hráčů plánuje přistoupit k realizaci své stanice jinak, takže NASA by nakonec mohla mít k dispozici slušný výběr nástupců ISS, se kterými by mohla pracovat.

Plány samotné NASA samozřejmě zahrnují množství projektů, včetně výstavby vesmírné stanice Gateway v cislunárním prostoru Měsíce, kterého se účastní Evropská kosmická agentura, Japonsko a Kanada, jež přijde na řadu po úspěšných startech misí Artemis II a Artemis III koncem tohoto desetiletí.

V konečném důsledku, pokud vše půjde podle plánu, by NASA neměla mít problém nahradit svůj výzkum na ISS provozem na jiných stanicích. To vše samozřejmě do značné míry závisí na tom, jestli u projektu ISS zůstane Rusko, a to až do jejího vyřazení z provozu v roce 2030. Jakékoli dřívější ukončení ruských kooperace na ISS by mohlo vést k mnohem dřívějšímu skonu stanice, protože Rusko je zodpovědné za několik důležitých částí současných provozních úkolů. Vzhledem k současné politické pozici Ruska je budoucnost značně nejistá a možná se tak dočkáme velkých změn už poměrně brzy.