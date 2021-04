Rusko chce vlastní vesmírnou stanici

O záměru Rusů vybudovat vlastní vesmírnou stanici se již nějakou dobu šušká. To předpokládá ukončení participace na činnosti Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), k níž by mělo dojít už v roce 2025. Záměr vybudovat vlastní orbitální stanici byl notně posílen v říjnu minulého roku, kdy odborníci z Roskosmosu předpověděli, že po roce 2025 začnou některé segmenty ISS selhávat. Na začátku letošního dubna ovšem šéf této agentury řekl, že by se životnost ISS mohla prodloužit až do roku 2030. Uvidíme, jak to tedy dopadne.