Na vesmírné stanici Gateway se bude podílet i ESA

Návrat člověka na Měsíc, tedy mise Artemis, v sobě skrývá mnohem víc než jen let na naší přirozenou družici. Součástí plánu je i vesmírná stanice Gateway, která by měla sloužit jakožto přestupní stanice. Časem by se měla využívat i pro lety na Mars. Jde o velký projekt, ke kterému byla přizvána i Evropská vesmírná agentura (ESA). Ta má dodat obytný modul, komunikační modul, tankovací modul a okno na pozorování Měsíce. Z dohody plyne, že díky této spolupráci budou moct astronauti ESA vykonat v budoucnu tři lety na tuto chystanou stanici. Prvně se počítalo s tím, že by Gateway měla být hotová už v roce 2024 při návratu člověka na Měsíc. To se ale dnes již zdá jako vysoce nepravděpodobné, neboť se zvětšuje otazník i nad samotným letem na Měsíc v tomto roce.