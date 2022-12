Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) se potýká s únikem kapaliny z modulu MS-22, který byl zřejmě způsoben mikrometeoritem. Uvedl to alespoň představitel ruského programu. Roskomsos i NASA ale ujišťují, že bezpečí astronautů není nikterak ohroženo.

Problem with Soyuz MS-22 on the ISS right now! pic.twitter.com/V4Ymvnn2D1

— Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) December 15, 2022