Kingdome Come: Deliverance 2 se pomalu ale jistě blíží. Pražské studio Warhorse oznámilo, že Tom McKay dokončil dabing pro hlavního hrdinu očekávané české hry. Těšíte se?

Tom's (aka Henry) last lines are in the box. 508 recording hours in 127 sessions. The road to release continues! #KCDII pic.twitter.com/9jd0uHrB9l

— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) May 12, 2024