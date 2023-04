Na kolik vyjde cesta na WWDC

Když mi od Applu dorazil email s pozvánkou na letošní WWDC, chvilku jsem nevěřil vlastním očím a pak začal pomalu, ale jistě plánovat cestu. Bohužel jsem měl červen už dost nabitý svatbou, svatební cestou a v neposlední řadě také velkou cenou F1 v Rakousku. Právě proto jsem potřeboval odletět nejdřív 3. 6. a vrátit se nejpozději 10. 6., abych vše stíhal. Podařilo se mi ukecat kamaráda a tak letíme ve dvou. Některé z našich čtenářů zajímalo v mailech a diskusích, na kolik taková cesta vyjde a vzhledem k tomu, že vše děláme poměrně za normální ceny, nevidím důvod, proč to nenapsat jako článek pro všechny.

To nejdůležitější, co je potřeba zmínit, je fakt, že pozvánka na WWDC platí vždy jen pro jednu osobu bez jakéhokoli doprovodu s výjimkou slepeckého psa a je nepřenosná. Pokud nejste zaměstnanci Applu, je pozvánka na WWDC nebo jinou konferenci pořádanou Applem jedinou možností, jak se dostat do samotného Apple Parku, respektive jedinou možností, jak jej vůbec vidět, s výjimkou možnosti vidět zhruba 10 metrů čtverečních z Visitors centra. Pokud tedy chcete vidět rodné město Applu, je to možné, ovšem je potřeba si uvědomit, že Apple Park jako takový bohužel neuvidíte.

Co se letenek týká, rozhodli jsme se pro přímý let a to hlavně z toho důvodu, že opravdu letíme hodně na čas a nechceme riskovat zbytečné problémy při přestupech. Nejblíž od nás letí přímý let z Mnichova do San Francisca a zpět. Klasická zpáteční letenka v economy vás vyjde na zhruba 30 000 Kč na osobu. Jak já, tak kamarád máme veškerá pojištění v rámci platinových karet našich bank, jinak je však potřeba počítat také s pojištěním.

Co se hotelu týká, chtěli jsme co nejméně používat auto, což vysvětlím v dalším odstavci, a proto jsme zvolili hotel s příznačným Apple názvem, tedy hotel Cupertino, který je 30 minut pěšky od Apple Parku a zároveň 40 minut pěšky od Stevovy garáže, kde to všechno začalo. Za šest nocí v hotelu pro dva včetně snídaně platíme zhruba 1150€, tedy necelých 27 tisíc, což je poměrně dobrá cena na to, že se jedná o 4* hotel, i když v USA je potřeba brát hodnocení hotelu s rezervou a většinou odečíst jednu hvězdičku oproti Evropě. Na hotelu však moc času trávit neplánujeme a tak se to bude dát určitě přežít.

Zatím jsme se rozhodli nepronajímat si auto a to jednak z toho důvodu, že ani jeden z nás nemáme kreditku, kterou většina půjčoven vyžaduje, ale také z toho důvodu, že když sečtete pronájem pojištěného normálního auta (zhruba 100 dolarů na den) a cenu parkovného, která v San Franciscu většinou začíná na 10$ za hodinu, vyjde vás cestování Uberem na zhruba stejnou částku a alespoň nemusíte nic řešit. Cesta z hotelu vyjde Uberem na zhruba 45$.

Co se internetu a volání v USA týká, nejrozumější je koupit si předplacenou SIM kartu z Amazonu, kde lze sehnat americké SIM. Za tu na 10 dní od T-Mobile jsem zaplatíl 35€ a nabízí neomezená data, volání a sms. Ano, lze to vyřešit i levněji, ovšem takto máte fyzickou SIM kartu, kterou zkrátka zasunete do telefonu, máte jistotu, že z vaší SIM za žádných okolností nic nečerpáte a před odletem ji hodíte do koše bez rizika, že zaplatíte víc než oněch 35€.

Tím v podstatě fixní náklady končí. To, co projíte, je pak už jen na vás. Vstupenka, respektive pozvánka na WWDC je zdarma a zahrnuje celodenní program od 8:00 do 20:00 v Apple Parku. V San Franciscu a okolí se kromě mostu a historických tramvají, vyplatí navštívit zejména sídla technologických společností jako je Microsoft, Google, Apple nebo Intel. Většina těchto společností má takzvaná Visitors centra, která jsou pro fanouška technologií lákadlem, které nemůže vynechat, stejně jako Stevovu garáž.