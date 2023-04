Apple nás pozval na představení iOS 17 na WWDC!

Když Apple v letošním roce spustil registrace na WWDC 2023, říkal jsem si, že za to nic nedám a registroval jsem se. Když mi dnes v noci dorazil email informující o tom, že mé vstupenky jsou připraveny, nevěřil jsem svým očím. O Apple se zajímám 15 let a nikdy by mě nenapadlo, že se jednou podívám na WWDC. Nyní, pokud vše dobře dopadne ohledně cesty, se do Apple Parku skutečně podíváme. Pozvánka, kterou jsem obdržel, je na celodenní akci, která začíná už v 8 ráno a končí až v 20:00. Jak sám Apple píše, většina aktivit bude probíhat venku. Součástí je samozřejmě i občerstvení a vše, co ke správné události patří.