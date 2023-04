iOS 17 přinese malou revoluci ve widgetech

Může se to zdát skoro až k nevíře, ale od představení widgetů připnutelných na home screen iPhonů uplynou letos v červnu již tři roky. Apple totiž tuto možnost představil světu coby jednu z hlavních novinek iOS 14, který vyšel v roce 2020. Bohužel, od svého uvedení se widgety dočkaly jen minima vylepšení, kvůli čemuž se stávají čím dál tím méně atraktivní součástí systému. Apple má však podle všeho plán, jak tuto věc zvrátit.

O budoucnosti widgetů v iOS 17 se pro portál MacRumors rozpovídal před pár hodinami jejich spolehlivý zdroj, který se v minulosti trefil přímo do černého například i s předpověďmi pro Dynamic Island a tak podobně. Ohledně widgetů se mu nyní podařilo zjistit konkrétně to, že u nich chce Apple nasadit podporu interakcí. To jinými slovy znamená, že už nebudou sloužit jen k otevírání aplikací, potažmo zobrazování informací z nich, ale půjde je konečně využít i coby jejich ovladače. Widgety by měly tedy nově nabízet nejrůznější tlačítka či posuvníky, skrze které bude možné dané aplikace základně ovládat s tím, že pro pokročilejší ovládání si pak člověk už bude samozřejmě muset otevřít celou aplikaci, jako je tomu nyní. Ve výsledku by se tedy jednalo o další výrazný krok směrem k uživatelskému komfortu.

Kromě detailů o plánech s widgety se leaker rozpovídal i o tom, proč Apple tuto možnost nenasadil již dříve. Jeho zdroje tvrdí konkrétně to, že tak nemohl učinit kvůli vyšší spotřebě této možnosti, která by výdrž iPhonů snížila na neúnosnou mezi. To se však nyní díky nasazení nového typu procesoru či úspornějších komponentů obecně změní, respektive spotřeba widgetů bude vykompenzována zbytkem hardwaru, minimálně tedy u řady 15 (Pro). Přesně z tohoto důvodu je proto možné, že interaktivní widgety si v plné míře užijí jen majitelé letošní generace iPhonů, byť určitou interakci nadělí Apple 100% i starším modelům.