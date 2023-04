Na WhatsApp míří jedna z nejzásadnějších novinek v jeho historii

WhatsApp v podobě, ve které jej známe de facto od prvopočátku, zanedlouho skončí. Řeč je konkrétně o jeho omezení, kdy lze jeden uživatelský účet propojit (oficiální cestou) jen s jedním smartphonem. Meta, která WhatsApp vlastní, se totiž před lety rozhodla, že by tento komunikátor ráda rozšířila ještě víc, v čemž jí má pomoci zavedení podpory jednoho uživatelského účtu na více smartphonech. A právě to začíná nyní ve velkém v rámci bety testovat.

Vývojáři z portálu WABetaInfo upozornili na to, že v nejnovější betě WhatsAppu pro Android s označením 2.23.8.2 dorazila novinka ve formě možnosti přihlášení se jedním účtem na dva smartphony a to při zachování maximální míry zabezpečení. Pár háčků tu nicméně přeci jen je. Při propojení jednoho účtu na dva smartphony je totiž nutné, aby si uživatel nastavil jeden smartphone jako primární a jeden jako sekundární s tím, že například chaty prováděné ze sekundárního zařízení nejdou přímo přes něj zálohovat. Jelikož je však synchronizováno, k záloze ve výsledku stačí sáhnout po primárním zařízení a je po problému.

Bohužel, jelikož WhatsApp uvolnil možnost propojení dvou smartphonů s jedním účtem teprve v poslední betě a to navrch jen pro jeden systém, je otázkou, kdy by mohla vyjít finální verze. Zrovna WhatsApp má přitom ve zvyku testování jak natahovat, tak i uspěchávat a to bez ohledu na důležitost dané funkce. Kvůli tomu tak nelze příliš předikovat, zda se zrovna nyní dočkáme brzkého, nebo naopak pozdějšího spuštění. Jasné je však to, že bude funkce dostupná jak na Androidech, tak i na iOS, protože se z hlediska funkčnosti aplikace WhatsAppu nikdy neliší.