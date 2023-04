iStores.sk chystá rozjařený víkend plný slev nejen na Apple produkty

Komerční sdělení: Máte rádi slevy? kdo by neměl. O to víc potěší, že na víkend od 14. do 16. dubna chystá slovenský iStores akci Rozjařený víkend, v rámci které bude možné sehnat Apple produkty, ale i řadu příslušenství k nim v parádním slevách. Slevy lze navíc využít jak na kamenných pobočkách, tak i na eshopu, díky čemuž si je tak může užít skutečně naprosto každý. A o jakých že cenových pádech se to vlastně bavíme?

Sháníte-li nový iPhone, mohla by vás potěšit sleva 20 € na iPhone 11, 60 € na iPhone 12 či 13 či 100 € na iPhone 14 a 14 Pro. Co se týče iPadů, na základním modelu lze ušetřit 34 € a získat jej tak už jen za 545 €. Pokud si pak vystačíte s iPadem z roku 2021, je díky slevě 40 € k dostání za 359 €. Parádní slevy padly ale třeba i na Macy. Například MacBook Air M2 je díky slevě 150 € k dispozici už od 1299 €. Chcete-li dát přednost MacBooku Air M1, jeho cena spadla dokonce o 200 € a díky tomu jej tak lze mít od 999 €. Levnější jsou však i MacBooky Pro M1 Pro a M1 Max. Zde ale slevy ani zdaleka nekončí. Je libo třeba koupě Apple Watch Ultra či Series 8 se slevou 40 € nebo SE 2 se slevou 10 €? To a mnohem víc bude možné v rámci Rozjařeného víkendu získat.

Ceny vašich vysněných produktů lze navíc srazit ještě víc díky možnosti výkupu vaší starší elektroniky. Pokud tedy chcete na nový MacBook, iPhone či třeba Apple Watch přejít ze starších generací s tím, že starou generaci si nechcete nechat, u iStores ji můžete rovnou prodat a díky tomu výslednou cenu nového stroje ještě snížit. Zkrátka a dobře, je na co se těšit!

Veškeré informace o akci Rozjařený víkend naleznete zde