iPhony 15 Pro nakonec nepřinesou jednu z nejočekávanějších novinek!

Nové iPhony 15 Pro nakonec nebudou až tak vylepšené, jak se doposud tvrdilo. Jako blesk z čistého nebe se totiž dnes v noci začaly objevovat zprávy o tom, že Apple musel odpískat jedno z jejich nejočekávanějších vylepšení ve formě haptických tlačítek pro ovládání hlasitosti, změnu režimu a odemykání/zamykání displeje. Důvodem mají být podle někoika na sobě nezávislých analytiků v čele s Ming-Chi Kuem či Rossem Youngem a Jeffem Pu nevyřešené technické problémy, které by bránily spuštění hromadné výroby.

Co přesně se u nového typu tlačítek Applu nepovedlo sice zdroje analytiků neuvedly, nechaly se však slyšet, že změna tlačítek z haptických na fyzická by pro něj v tuto chvíli stále neměla představovat žádný velký problém. iPhony 15 Pro jsou totiž podle dostupných informací stále ve fázi inženýrských testů před startem výroby, takže se do jisté míry počítá s tím, že mohou u produktu proběhnout určité mírné změny. Apple měl navíc takřka 100% připravené i prototypy s fyzickými tlačítky pro případ, že by jeho záměr selhal, což se nyní bohužel stalo. Haptická tlačítka tak dorazí podle analytiků na iPhony nejdřív v roce 2024 coby součást iPhonů 16 (Pro).

Poměrně zajímavé je nicméně to, že zatím není zcela jasno v podobě tlačítek. Apple totiž sice upustil od nasazení haptiky, avšak je možné, že stále počítá s jejich redesignem, tedy minimálně u tlačítka pro regulaci hlasitosti a změnu režimu. Pro tato tlačítka totiž již upravil šasi a je proto možné, že se jejich nového designu původně zamýšleného pro zkombinování s haptickou odezvou rozhodne. Pokud by tomu tak bylo, namísto dvou tlačítek pro ovládání hlasitosti bychom dostali jedno podlouhlé coby „kolébku“, místo fyzického přepínače pro nastavení režimu hlasitosti pak klasický stiskávací tlačítko, snad i s možností naprogramování pro další funkce. Vše se ostatně pravděpodobně dozvíme co nevidět, jelikož se dají v průběhu následujících hodin a dnů očekávat další úniky, které celou situaci objasní.