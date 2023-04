Applu unikl přesný design iPhonů 15 Pro (Max)! Podívejte se, jak budou vypadat

Přestože jsme v minulosti nesčetněkrát slyšeli, že Apple zintenzivňuje boj proti nejrůznějším únikům informací o jeho produktech, pravdou je, že se mu je zatím odchytávat příliš nedaří. Skvělým příkladem jsou ostatně iPhony 15 Pro (Max), které se premiéry dočkají za zhruba půl roku, avšak už dnes víme zcela přesně, jak budou vypadat. O sérií dalších informací se nyní postarali leakeři a designéři portálu 9to5mac, kteří ze získaných detailů o novinkách vytvořili parádní realistické rendery. Podívat se na ně můžete v galerii níže.

Kromě renderů jsou k dispozici i nové zajímavé zprávy. Víme například to, že nová haptická tlačitka budou podobně vystouplá jako je tomu nyní u jejich fyzických předloh, takže by je neměl být problém nahmatat ani přes obaly. Ještě zajímavější informací je však bezesporu fakt, že fotomodul na zádech iPhonů 15 Pro má být větší než ten použitý u iPhonů 15 Pro Max, byť není jasné, zda do plochy, nebo z hlediska vyčnívání. Rozdílu v rozměrech měl Apple docílit nasazením periskopického teleobjektivu u řady Pro Max, který mu měl umožnit jej nadesignovat trochu jinak. A abychom nezapomněli – u řady 15 Pro se fotomodul oproti 14 Pro jako již tradičně zvětší. Pokud jste tedy už nyní s jeho velikostí u 14 Pro nespokojeni, 15 Pro vás v tomto směru naštve. Potvrzena byla dále nová tmavě červená barevná varianta či supertenké rámečky kolem displeje o tloušťce 1,55 mm.