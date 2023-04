Podívejte se na první velký koncept přepracovaného watchOS 10

Již za pár měsíců by společnost Apple měla na své červnové vývojářské konferenci WWDC představit nové verze svých operačních systémů. Jednou z novinek má být i operační systém watchOS 10 pro Apple Watch. Jak by mohl vypadat?

Počátkem tohoto měsíce přišel analytik společnosti Bloomberg Mark Gurman se zprávou, podle které by operační systém watchOS 10 měl nabídnout zajímavé změny v oblasti uživatelského rozhraní. O žádné bližší podrobnosti se sice nepodělil, spekuluje se ale o tom, že by watchOS 10 měl nabídnout řadu prvků, známých z operačního systému iOS 16, jako jsou třeba živé aktivity nebo widgety. Parker Ortolani se rozhodl, že se na svém Twitteru podělí o své vlastní představy o tom, jak by mohl watchOS 10 vypadat.

Kromě zmíněných widgetů, které v konceptu vypadají na drobném displeji Apple Watch překvapivě dobře, si v příslušném twitterovém příspěvku můžeme všimnout odlišného uživatelského rozhraní při scrollování. Za povšimnutí stojí například přepracovaná obrazovka pro FaceTime s postranním panelem s kontakty, možnost aktivace živých aktivit, widgety obklopené kulatými ikonkami aplikací a další detaily. Kromě statických obrázků je součástí zmíněného příspěvku také video, na kterém můžeme vidět posouvání „nekonečným“ zobrazením s ikonkami aplikací, widgety a samozřejmě také možnostmi úprav. Celý koncept působí nejen věrohodně, ale také použitelně. Uměli byste si tuto podobu watchOS 10 představit v praxi?

Here's a more detailed look at how it could work… and with deemphasized apps the side button could be programmed again to work as a quick launcher for contacts but reimagined to better suit the digital crown… pic.twitter.com/Ipp3mnK5q3

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 9, 2023