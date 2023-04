watchOS 10 přinese na Apple Watch řadu zásadních novinek

Zatímco v předešlých několika letech byly nové verze operačního systému watchOS z hlediska novinek poměrně strohé, jelikož nic zásadního nepřinášely, letos tomu má být konečně jinak. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného novináře Marka Gurmana z Bloombergu, podle kterých má Apple letos v rukávu nachystány pro watchOS 10 řadu zásadních vylepšení.

Co přesně na Apple Watch ve watchOS 10 dorazí sice zdroje neprozradily, hovoří však o řadě velkých novinek i upgradů stávajících řešení zejména na poli uživatelského prostředí. watchOS se totiž de facto od svého prvopočátku změnil jen velmi málo, což by sice nemuselo být tak úplně negativem, kdyby ovšem z hlediska hardwaru přinášel Apple rok co rok zásadní upgrady. Apple Watch se však hardwarově v posledních letech posunuly jen pramálo a ani letošek nemá být v tomto směru jiný. Apple tak bude chtít velkým vylepšením watchOS učinit Apple Watch jako takové i přes minimum hardwarových upgradů i pro letošek co možná nejatraktivnější. Kvůli tomu se nicméně nabízí otázka, zda zásadní softwarové vylepšení nebude cílit primárně na nejnovější modely, aby podpořil jejich prodeje. Vše se nicméně dozvíme již relativně brzy – watchOS 10 bude odhalen po boku iOS 17 na WWDC v červnu.