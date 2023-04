Co se s Applem děje? Jeho služby měly další velký výpadek

Zatímco před pár měsíci se svět vysmíval za neustálé výpadky Metě a zejména pak jejímu Facebooku a Instagramu, nyní je pro smích ze stejného důvodu Apple. V posledních několika týdnech se totiž potýká poměrně často s výpadky některých svých služeb, které jak se zdá, ne a ne ustat. Poté, co svět zejména minulý týden trápilo nefunkční počasí, totiž před pár hodinami řešil Apple velký výpadek Apple Music, Apple Music Radio, Wallet a dalších služeb. Vyplývá to alespoň z hlášení na jeho System Status webu.

Web Applu hlásí konkrétně to, že v noci několik hodin nefungovalo či fungovalo špatně Apple Music, Apple Music Radio a v zahraničí pak ještě přidávání řidičských průkazů do Wallet, aplikace News či iTunes Match. Přestože všechny problémy Apple poměrně rychle opravil a služby tak „díky“ tomu nefungovaly jen pár hodin, je do jisté míry zarážející, že musel vůbec něco řešit. V posledních letech totiž platily jeho služby za takřka stoprocentně spolehlivé a když už s nimi byl nějaký problém, zpravidla byl spojený například s vydáním softwarové aktualizace či čímkoliv podobným. K dispozici navíc nejsou ani žádné informace o tom, že by Apple například zavádět nějaké novinky na serverech či cokoliv podobného, co by problémy způsobilo. Vzhledem k problémům s počasím se však v žádném případě o dobrou vizitku nejedná. Nezbývá tedy než doufat, že se jednalo o ojedinělé pochybení, které už se nebude opakovat a následující týdny, měsíce a v ideálním případě i roky opět ukáží, že jsou služby Applu jedněmi z nejspolehlivějších ze všech.