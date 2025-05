Na Zemi se valí velká elektromagnetická bouře! Potrvá několik dní a může způsobit výpadky GPS

Nadcházejících několik dnů hrozí, že se setkáte například s kolísáním elektrické sítě, problémy se signálem, výpadky GPS, zhoršeným příjmem rádia a tak podobně. Na Slunci se objevilo několik velkých slunečních skvrn, ze kterých se směrem k Zemi uvolňuje velké množství energetických částic s potenciálem vyvolat geomagnetickou bouři. A právě tyto energetické částice mají doputovat na Zemi jíž ve středu s tím, že sem budou proudit ve větší míře až do neděle.

Ze skrvn „fouká“ sluneční vítr právě ve formě energetických částic, které mají potenciál zacloumat s funkčností pozemské elektroniky. Dle vědců by se tak mohlo stát v nejbližších dnech, kdy by Zemi měly zasáhnout nejsilnější „proudy“, přičemž v dalších dnech bude příliv částic slábnout. Konkrétně od středy 28. května do pondělí 2. června bychom se na Zemi měli dočkat slabší elektromagnetické bouře. Pokud tomu tak bude, můžete se v těchto dnech potýkat s problémy s elektronikou například ve formě výpadků GPS a rušení či chvilkových výpadků rádiového signálu. Je tedy dobré s podobnými problémy počítat. Silnější sluneční vítr nicméně bude foukat až do soboty 8 června, možná ještě déle.

Na všem zlém (dá-li se riziko určitých problémů s elektronikou za zlo označit) si však lze najít i něco dobré – v tomto případě třeba výrazně silnější polární záři. Je tedy možné, že na tuto geomagnetickou bouři budete vzpomínat spíš právě skrze sledování polární záře než kvůli výpadkům elektroniky.