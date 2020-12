Jak jednoduše zjistit, zda zrovna nemá Instagram, Messenger, Facebook či jiná služba výpadek

Aplikacím z impéria Marka Zuckerberga se v posledních měsících lepí smůla na paty. Zatímco ještě před pár lety byly výpadky Facebooku, Messengeru, Instagramu či WhatsApp naprosto ojedinělé, v poslední době jich je relativně dost. Pro redakci Letem světem Applem znamená zvýšená míra výpadků služeb jediné – čím dál více dotazů na to, zda problémy s danou službou máte jen vy či se jedná o celosvětový problém. Odpověď na tuto otázku vám však poskytne zpravidla rychleji jedna zajímavá webová stránka monitorující problémy mnoha služeb v reálném čase, která slouží zároveň k jejich nahlašování.

Tato webovka se jmenuje Downdetector a jak už bylo zmíněno výše, zaměřuje se na monitoring obrovského množství služeb včetně Instagramu, Facebooku, Messengeru, YouTube, Twitteru Snapchatu, TikToku, ale třeba také PayPalu, Apple Storu nebo herních serverů pro GTA 5 a podobně. V horní části stránky naleznete jednoduchý vyhledávač, do kterého zadáte název hledané služby, necháte si jí vyhledat a rozkliknete jí. Jakmile tak učiníte, zobrazí se vám přehledný graf zachycující hlášené chyby za posledních 24 hodin, přičemž pod grafem pak můžete vidět, o jaké chyby se zpravidla jednalo. V případě včerejšího výpadku Instagramu to bylo například z velké části nenačítání se feedu s novinkami. Nad grafem je pak možnost chyby služeb nahlásit a to skutečně jednoduchou cestou – konkrétně zakliknutím daného problému a odesláním chyby na servery, na kterých je vaše nahlášení započítáno do dat. Problém samozřejmě není ani zjistit, jaké oblasti světa se výpadek týká. Na tuto otázku vám jednoduše odpoví přehledná mapa zasažených oblastí, popřípadě si můžete přímo Česko nastavit v bočním panelu.

Milovníky mobilních aplikací jistě potěší, že Downdetector je dostupný i jakožto aplikace na iOS či Android. Nicméně z vlastní zkušenosti mohu říci, že přehlednější je Downdetector v klasické webové verzi a tudíž bych doporučil pro detailnější informace chodit raději tam. Nicméně pokud potřebujete v rychlosti omrknout, jak na tom dané služby jsou, je určitě i aplikace fajn možností – tím spíš, když si v ní můžete nastavit své oblíbené služby a ty si po té zobrazovat de facto instantně po spuštění.