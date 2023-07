Pro online hry je zásadní ochránit se proti výpadku napětí

Tisková zpráva: Hraní videoher nebylo nikdy populárnější. V roce 2020 bylo na světě 2,69 miliardy hráčů a očekává se, že do konce letošního roku se jejich počet zvýší na více než tři miliardy. Nic nenasvědčuje tomu, že by tento zájem klesal. V loňském roce navštívilo Gamescom 2022, největší světovou akci počítačových a videoher, přes 265 000 lidí z více než 100 zemí a online přenosy z jejího programu dosáhly 130 milionů zhlédnutí. Vzhledem k tomuto zájmu není divu, že se do roku 2026 očekává celosvětová hodnota videoherního průmyslu přes 323 miliard EUR.

Tato popularita a z ní plynoucí příjmy však závisí na nepřerušovaném herním zážitku. Například během třídenního výpadku serverů v roce 2021, kdy mnoho hráčů nemělo přístup ke hře, se průměrná doba strávená v mobilní aplikaci Roblox snížila o 93 %. Ať už se hráč chystá dosáhnout svého osobního rekordu, nebo se nachází v klíčovém bodě online zápasu s ostatními hráči, nic nedokáže zmařit zážitek víc než nečekaný výpadek, který je způsoben náhlou ztrátou – nebo nárůstem – napájení. Proto je nezbytné, aby hráči chránili své vybavení a systémy před možnými výpadky a přepětím, a tak zůstali ve hře.

Potřeba nepřetržitého provozu

Mobilní zařízení dnes tvoří lví podíl na trhu s videohrami, používání osobních počítačů a herních konzolí si ale také udržuje svoji popularitu. Jejich společný podíl na celosvětovém herním průmyslu totiž v letech 2015 až 2022 vzrostl o 5,8 % (složená roční míra růstu). Velkou měrou se na tomto růstu podílí stále populárnější fenomén elektronických sportů, což je online divácký sport, v němž hráči soutěží o podíl na výhrách v hodnotě až 910 milionů dolarů. Trh s elektronickými sporty je tak populární, že se očekává, že do roku 2026 bude mít hodnotu 2,4 miliardy dolarů.

Trvalý úspěch eSportu a her obecně je však velmi závislý na nepřerušovaném provozu. Výpadek napájení, ať už na několik minut, nebo na několik hodin, může výrazně ovlivnit zážitek z hraní videoher. Kromě vypnutí herních konzolí, počítačů a monitorů může výpadek napájení způsobit i vyřazení WiFi sítí z provozu. A to může mít katastrofální následky pro většinu dnešních her, v neposlední řadě pro elektronické sporty.

Bohužel riziko výpadku napájení roste spolu s tím, jak roste poptávka po energii. Situaci navíc komplikuje přechod od využívání velkých plynových, uhelných nebo jaderných elektráren ke komerčním obnovitelným zdrojům, jako je větrná a solární energie, jejichž kapacita zatím nemusí být dostatečná k tomu, aby nahradila konvenční dodávky.

Také přepětí může vést k přerušení dodávek. Dočasné a potenciálně škodlivé zvýšení napětí podél elektrických vodičů a kabelů, ať už v důsledku úderu blesku, vadného vedení nebo přetíženého obvodu, může způsobit výpadky a v některých případech i

poškození elektrických zařízení.

Připojen a chráněn

Aby si hráči zajistili, že jejich herní zážitek nebude nikdy zbytečně přerušen, měli by zvážit investici do UPS, přepěťové ochrany a také kabelů a adaptérů potřebných k tomu, aby byl jejich herní hardware připojen a chráněn před účinky výpadků napájení a kolísání napětí.

UPS

Například při výpadku elektřiny přepne UPS z elektrické sítě na baterie, což znamená, že všechna elektronická zařízení – počítače, herní konzole a Wi-Fi routery – zůstanou několik dalších minut připojeny, což je přinejmenším tak dlouho, aby si hráči mohli uložit svůj pokrok ve hře, dokud nebude obnoveno běžné napájení. A v případě, že výpadek napájení trvá déle, UPS zajistí, že herní hardware bude vypnut bezpečně, bez ztráty kritických dat.

UPS jsou k dispozici v různých modelech a specifikacích, z nichž každá je navržena tak, aby poskytovala vysoce kvalitní a spolehlivé záložní napájení bez ohledu na herní sestavu a množství energie, které spotřebovává. Některé například nabízejí cenově dostupnou přepěťovou a napájecí ochranu pro stolní počítače, herní konzole a další elektronická zařízení v domácnosti, zatímco jiné poskytují pokročilejší ochranu pro switche, routery a modemy. A pro nejnáročnější hráče existují řešení UPS speciálně vyvinutá pro ochranu špičkových počítačů s náročnými aplikacemi, jako jsou ty, které jsou vyžadovány při soutěžích v některých elektronických sportech.

Přepěťová ochrana

Přepěťová ochrana chrání elektricky napájená zařízení před přepětím a špičkami, aby se riziko výpadku ještě více snížilo. Tato malá zařízení se zapojují do zásuvek buď přímo, nebo pomocí kabelu a obvykle používají varistory z oxidů kovů, které absorbují přebytečné střídavé napětí a umožňují, aby se k napájenému zařízení dostaly pouze přijatelné úrovně proudu. Zařízení obsahující citlivé elektronické obvody a paměťové funkce jsou obzvláště citlivá na účinky přepětí, proto je přepěťová ochrana pro počítače, herní konzole a související periferní zařízení, jako jsou monitory a switche, nezbytná.

Zůstat připojen

Zážitek z hraní her závisí na tom, zda jsou herní systémy a příslušenství připojeny a fungují co nejrychleji. Spolehlivá řešení připojení, jako jsou kabely USB, HDMI, A/V a další, která splňují nejnovější technologické standardy, jsou proto zásadní pro zajištění co nejlepšího hraní.

Minimalizace rizik

Videohry jsou stále populárnější. Jsou také stále sofistikovanější a díky neustále se zrychlujícímu širokopásmovému připojení se stávají stále konkurenceschopnějšími. Proto nebylo nikdy důležitější zůstat připojen. Představte si hráče, který se účastní turnaje v elektronických sportech. Po letech tréninku se dostane do finále. Stačí, když vyřadí posledního soupeře, a výhra je jeho. Výpadek napájení v tomto okamžiku způsobí zamrznutí systému a výpadek připojení k Wi-Fi. Všechna jeho tvrdá práce by přišla vniveč.

Je to právě investice do správné ochrany, která může minimalizovat pravděpodobnost, že k tomu dojde, a ochránit herní sestavy před dopady výpadků a přepětí.

S výběrem vhodného zařízení právě pro vás vám pomohou zkušení IT partneři. Vyhledat si je můžete podle místa bydliště nebo PSČ zde.